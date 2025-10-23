مقاوم للماء والغبار.. ZTE تُطلق واحدًا من أجمل الهواتف وأكثرها تطورًا



وكالات

تستعد ZTE لإطلاق هاتفها الجديد الذي يتميز عن بقية الهواتف بتصميمه الأنيق وتقنياته الممتازة.

حصل هاتف Nubia Z80 Ultra على هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (164.5/77.2/8.6) ملم، وزنه 227 غ.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.85 بوصة، دقة عرضها 1216/2688 بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 2000 شمعة/م، وكثافتها تعادل 431 بيكسل/الإنش تقريبا.



يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات Nebula AIOS 2، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 فائق الأداء المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 جيجابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

كاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة 64+50+50 ميجابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8k، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميجابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 7200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 80 واط، وفقا لروسيا اليوم.