أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالتعاون مع مجلس الأمناء، عن تخصيص قطعة أرض لإقامة مأوى (Shelter) للكلاب الضالة، تحت إشراف مجلس أمناء المدينة وذلك للتعامل الحضاري مع ملف الكلاب الضالة، والحفاظ على التوازن البيئي داخل المدينة.

ويأتي المشروع ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تنظيم تواجد الكلاب الضالة بشكل آمن وإنساني، بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة السكان، إلى جانب دعم مفاهيم الرفق بالحيوان وتحسين البيئة الحضرية داخل القاهرة الجديدة.

وجاءت هذه الخطوة خلال انعقاد الجلسة العامة رقم (2) لسنة 2026 لمجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، برئاسة أحمد مصطفى الفرماوي، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ووكيلي مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس، واللجنة التنفيذية بالجهاز، وذلك في إطار التنسيق المشترك لدعم خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الجلسة استعراض مشروع إنشاء الشلتر، حيث تم استلام قطعة الأرض المخصصة للمشروع، مع تقديم نموذج كروكي مبدئي لإعداد وتنفيذ الأعمال، تمهيدًا لبدء مراحل التنفيذ وفق المعايير المعتمدة.

كما ناقشت الجلسة مقترح إنشاء شبكة مواصلات ذكية ومستدامة تربط مناطق القاهرة الجديدة ببعضها البعض وبالمناطق الخارجية، مع التأكيد على أهمية إنشاء محطات تبادلية مرتبطة بالمونوريل، مزودة بمناطق انتظار للأتوبيسات لتسهيل حركة المواطنين.

واستعرض المجلس كذلك منظومة أعمال الرش داخل المدينة، مع التوصية بطرحها على شركات متخصصة لضمان رفع كفاءة التنفيذ، إلى جانب استمرار العمل بالنظام الحالي لحين الانتهاء من الإجراءات الجديدة.

