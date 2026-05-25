شهد جنوب لبنان والبقاع الغربي، موجة غارات إسرائيلية عنيفة ومتواصلة استهدفت عشرات البلدات والمناطق السكنية، ما أدى إلى سقوط 17 شهيدا وأكثر من 30 جريحا، وفق حصيلة غير نهائية.

وأفادت مصادر ميدانية ووزارة الصحة اللبنانية بسقوط شهداء وجرحى في سلسلة غارات استهدفت بلدات عربصاليم، جبشيت، عبا، النميرية، الدوير، صير الغربية، مشجرة، بالإضافة إلى مناطق في البقاع الغربي.

فيما تعرضت بلدات زوطر الغربية، الزرارية، أنصار، يحمر الشقيف، الحنية، ديرقانون النهر، كفرا، الخرايب، سحمر، زبدين، كوثرية الرز، طورا، ياطر، تبنين، قليا، دير الزهراني، البازورية والشرقية لغارات متلاحقة.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مسعف وإصابة عدد من عناصر الإسعاف جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط فريق تابع للدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية أثناء تفقدهم مكان غارة سابقة في بلدة عربصاليم بقضاء النبطية. وأوضحت الوزارة أن الغارات على البلدة أدت إلى سقوط قتيلين، أحدهما مسعف، وإصابة 10 أشخاص بينهم 6 مسعفين.

ونددت وزارة الصحة اللبنانية بما وصفته بـ"المسلسل المتمادي من الاعتداءات على القطاع الصحي والإسعافي"، معتبرة أن إسرائيل تواصل "نهجا همجيا ولا إنسانيا يناقض القوانين والشرائع الدولية التي تكفل حق الإنقاذ والعلاج".

وفي حصيلة محدثة، أعلنت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي ارتفع إلى 3151 شهيدا و9571 جريحا.

وترافقت الغارات مع استهدافات مباشرة لدراجات نارية وسيارات وتحركات مدنية في عدد من بلدات الجنوب، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي واستمرار حالة التوتر على طول الجبهة، وفقا لروسيا اليوم.