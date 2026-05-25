كشف محمد رضا، مدير عام السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار وعضو بعثة الحج السياحي، تفاصيل تطبيق "رفيق"، الذي يمثل أحدث أدوات الوزارة لربط الحاج والمعتمر بالشركة المنظمة وبعثة الحج السياحي، بما يضمن سرعة التواصل ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح محمد رضا، في حوار خاص من مكة المكرمة لـ"مصراوي"، أن التطبيق يمثل نقلة نوعية في آليات المتابعة والرقابة، ويعتمد على تقييمات الحجاج والمعتمرين لتحسين مستوى الخدمة وتطوير أداء الشركات السياحية.

في البداية.. ما فكرة تطبيق "رفيق"؟

تطبيق "رفيق" يمثل منصة إلكترونية متكاملة تربط الحاج أو المعتمر بالشركة السياحية وبعثة وزارة السياحة والآثار، بما يسمح بمتابعة الرحلة بشكل لحظي.

الفكرة بدأت عقب انتهاء موسم الحج الماضي، مع التفكير في إنشاء وسيلة ذكية تمنح الوزارة تقييمًا مباشرًا من الحاج أو المعتمر حول مستوى الخدمات المقدمة، حتى خرج التطبيق إلى النور بعد مراحل متعددة من التطوير الفني.

ما الهدف الرئيسي من التطبيق؟

الهدف الأساسي يتمثل في رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، ونحن نحصل من خلال التطبيق على "الفيد باك" المباشر من الحاج أو المعتمر، ومن خلاله نقيم الشركة السياحية والمشرف المسؤول ومستوى تنفيذ البرنامج.

هذه التقييمات تتيح تقييم أداء الشركات السياحية والمشرفين، ورصد أية ملاحظات أو نقاط تحتاج إلى تطوير لتحسين مستوى الخدمة باستمرار.

كيف يستفيد الحاج أو المعتمر من التطبيق؟

التطبيق يتيح للحاج أو المعتمر الاطلاع على كافة تفاصيل رحلته بشكل رقمي واضح، بداية من البرنامج الكامل، ومقر الإقامة، والأسعار، واسم المشرف المرافق، وحتى تفاصيل التنفيذ اليومية.

كما يتيح له تقييم الرحلة بالكامل بعد انتهائها، وتسجيل أية ملاحظات أو شكاوى بشكل مباشر.

كيف يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة عبر التطبيق؟

التطبيق يعتمد على منظومة تصعيد إلكترونية دقيقة، وحين يتقدم الحاج بشكوى، تصل مباشرة إلى المشرف المسؤول، الذي يتواصل مع الحاج لمحاولة حل المشكلة.

وفي حال عدم استجابة المشرف أو عدم حل الشكوى، يتم تصعيدها إلكترونيًا إلى اللجنة الإشرافية، ونمنح المشرف مهلة محددة للرد، وإذا لم يتم حل المشكلة نتدخل بشكل مباشر ونتواصل مع الحاج في مقر إقامته.

هل تختلف سرعة التعامل مع الشكاوى حسب نوعها؟

كل شكوى تخضع لإطار زمني محدد وفقًا لطبيعتها، وهناك شكاوى تحتاج إلى تدخل فوري من بعثة السياحة، خاصة إذا كانت مرتبطة بالإقامة أو النقل أو الخدمات الأساسية، وفي هذه الحالات تتحرك اللجنة الإشرافية فورًا إلى موقع الحاج للتعامل مع الموقف.

كيف تستفيد الوزارة من بيانات التطبيق؟

التطبيق يمثل قاعدة بيانات متكاملة لتقييم الأداء، والتقييمات التي نتلقاها تساعد الإدارة العامة للسياحة الدينية على تطوير مستوى الخدمات، واتخاذ قرارات دقيقة بشأن الشركات والمشرفين.

والبيانات والتقييمات التي يتم جمعها تمنح الإدارة العامة للسياحة الدينية مؤشرات دقيقة حول مستوى تنفيذ البرامج، ونقاط القوة والقصور، بما يساعد على اتخاذ قرارات تطويرية أكثر دقة.

هل سيقتصر التطبيق على الحج فقط؟

التطبيق لن يقتصر على موسم الحج، بل سيكون جزءًا أساسيًا من منظومة العمرة خلال المرحلة المقبلة.

المعتمر سيتمكن من خلاله من الاطلاع على الباركود الخاص به، والذي يُعد جزءًا من الإجراءات القانونية المنظمة للسفر، بما يضمن مزيدًا من التنظيم والرقابة.

كيف ترى مستقبل تطبيق "رفيق"؟

التطبيق يمثل نقلة نوعية حقيقية في تطبيق التكنولوجيا الحديثة داخل قطاع الحج والعمرة.

الاعتماد على التقييم المباشر من الحاج والمعتمر سيجعل "رفيق" أداة رئيسية لتطوير مستوى الخدمة، وتعزيز سرعة التواصل، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة خلال المواسم المقبلة.