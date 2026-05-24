تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالطرق والمرافق والإنارة والمسطحات الخضراء بعدد من المدن الجديدة، شملت: العلمين الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبني سويف الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، والشروق، والعبور الجديدة، ودمياط الجديدة، والقاهرة الجديدة، والشيخ زايد.

وأكدت وزيرة الإسكان، أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطني وزائري المدن الجديدة، وتطوير المحاور والميادين الرئيسية، بما يعكس حجم التنمية والنهضة العمرانية التي تشهدها تلك المدن في مختلف القطاعات.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تكثيف الأعمال والالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في التنفيذ، مع سرعة الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.

تطوير ورفع كفاءة المدن الجديدة

تلقت الوزيرة تقريرًا بشأن أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لاستقبال الموسم الصيفي، وظهور المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي اللائق.

وتضمنت الأعمال تنفيذ التخطيط المروري ورفع كفاءة العلامات الإرشادية، إلى جانب أعمال الدهانات والتجميل وتحسين المظهر العام، فضلًا عن مراجعة الحالة الفنية للطرق والمحاور الرئيسية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة التنقل داخل المدينة.

وأوضح التقرير أن جهاز مدينة حدائق أكتوبر واصل تنفيذ خطة دعم منظومة النقل والمواصلات وتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف مناطق ومحاور المدينة.

وفي هذا الإطار، أعلن المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز المدينة، الموافقة على تخصيص 100 سيارة سرفيس سعة 14 راكبًا، لدعم حركة نقل المواطنين وتحسين مستوى خدمات المواصلات بمختلف المناطق.

كما أعلن الجهاز بدء تغذية شبكة الري بمشروع "سكن مصر الداون تاون" بالمياه المعالجة ثلاثيًا، بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، فضلًا عن تنفيذ حملات موسعة للنظافة ورفع المخلفات بمختلف المناطق والمحاور الرئيسية، شملت إزالة المخلفات بمنطقة الأندلس "247 عمارة سابقًا"، ورفع المخلفات من الأرصفة والشوارع المحيطة، بالتوازي مع إزالة التراكمات على جانبي الطريق الأوسطي باستخدام الأوناش والمعدات الثقيلة.

وأشار التقرير، إلى أن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة واصل تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، ومنها متابعة الأعمال بمنطقة مركز المدينة، إلى جانب أعمال صيانة ورفع كفاءة المدخل الشرقي ومحور الجامعة بالحى السكني الأول.

رفع كفاءة وتطوير مدينة العاشر من رمضان

في مدينة حدائق العاشر من رمضان، تواصلت أعمال التطوير والتنسيق الحضاري بعدد من المناطق الحيوية، حيث تم استكمال تنفيذ الأرصفة وتركيب الإنترلوك بالجزيرة الرئيسية أمام حي الربيع (26)، إلى جانب تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات بمدخل المدينة الرئيسي بحي الفيروز (28)، والأحياء الزهور (29) والقرنفل (30)، والمحاور الفاصلة بين حي الياسمين (31) وحي الريحان (33)، بما يضمن الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري والبيئي للمدينة.

كما شملت الأعمال تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير بحي الزهور (29)، والجزيرة الفاصلة بين حي اللوتس (27) وحي الفيروز (28)، إلى جانب زراعة النخيل بحي السنابل (21)، في إطار خطة الجهاز لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد البصري.

وأجرى المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية موسعة لمتابعة محاور التنمية والأعمال الجارية بمختلف أحياء المدينة، شملت متابعة أعمال تدعيم الجزر والمسطحات الخضراء وزراعتها بالنباتات والزهور، خاصة بمناطق إسكان الشباب بالمجاورة الرابعة بالحى الرابع والمنطقة الصناعية، فضلًا عن متابعة أعمال صيانة الطرق ببعض المحاور الحيوية.

واستعرض التقرير ما ينفذه جهاز مدينة الشروق من أعمال رفع كفاءة الإنارة بمنطقتي الإسكان العائلي 1 و2، والتي تضمنت صيانة شاملة لأعمدة الإنارة واستبدال الكشافات التالفة بأخرى حديثة، إلى جانب أعمال التقفيل والتغطية للأعمدة.

وأكد المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار أعمال تطوير الطرق والتجميل والتخطيط المروري بمختلف أنحاء المدينة، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية وتحسين المظهر الحضاري.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تجهيز وتفعيل مسارات مخصصة للدراجات وأخرى للمشي، في إطار دعم الأنشطة الرياضية وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة العامة، بما يسهم في توفير بيئة حضارية وصحية وآمنة للسكان.

كما أشار التقرير إلى أن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، قام بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الشامل بالحديقة المركزية، والتي تُعد من أبرز المتنزهات والمقاصد الترفيهية لسكان المدينة، حيث تابع اللمسات النهائية لأعمال التطوير والتجميل، ومناطق الجلوس الحديثة المنفذة وفق تصميمات عصرية باستخدام خامات عالية الجودة، فضلًا عن تنفيذ البرجولات والمظلات الجمالية ومسارات المشاة والدراجات طبقًا لأحدث المواصفات الفنية.

وفي قطاع الطرق والبنية التحتية، تابع رئيس الجهاز أعمال رفع كفاءة الطرق والمحاور الداخلية بعدد من المناطق، ومنها تنفيذ طبقات السن بحارة الخدمة بطريق R13، وأعمال تركيب الإنترلوك بطريق L55 وحارة الخدمة بطريق R2، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء بمناطق النزهة والإسكان المتميز، وأعمال التجميل وتوريد الزهور والمغطيات النباتية بالحيين 37 و16، فضلًا عن أعمال النظافة بالحي الرابع عشر بمنطقة الياقوت، والصيانة الدورية لمطابق الصرف الصحي وبلاعات الأمطار بحي الكرامة ومشروع "سكن مصر"، وصيانة خزان التكديس بسعة 10 آلاف متر مكعب.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، واصل الجهاز تنفيذ أعمال التطوير والصيانة والزراعة والنظافة ورفع الإشغالات، إلى جانب متابعة مشروعات الطرق والبنية التحتية.

ففي التجمع الأول، شملت الأعمال تنفيذ أعمال الزراعة والصيانة بالمجاورتين الرابعة والياسمين الزوجي، وقص النجيلة وصيانة المسطحات الخضراء بمناطق البنفسج من 7 إلى 12، وتهذيب الأشجار والنخيل، إلى جانب تنفيذ أعمال دهانات مدخلي محور مصطفى كامل من شارع التسعين ومحور طه حسين.

وفي التجمع الخامس، تم تنفيذ أعمال النظافة وقص المسطحات الخضراء بمناطق النرجس 4 و7 و8، واستكمال أعمال الزراعة بمنطقة المستثمرين الجنوبية، إلى جانب رفع المخلفات من الجزيرة الفاصلة بين النرجس 1 والنرجس 2، وتنفيذ أعمال قص الشجيرات والري بالجزيرة الوسطى بشارع التسعين الشمالي.

أما في التجمع الثالث، فتواصلت أعمال الزراعة والتجميل، والتي شملت زراعة المسطحات الخضراء وأعمال الري وقص وتهذيب النجيلة، ضمن خطة مستمرة لتحسين جودة البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وفي إطار جهود رفع كفاءة الطرق وتحسين السيولة المرورية، واصل الجهاز تنفيذ طبقات الأسفلت بطريق i1 بمنطقة بيت الوطن بالامتداد الشرقي للمدينة، لخدمة الأحياء 1 و2 و3 و4، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتحسين شبكة الطرق.

كما استمرت أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف المحاور والأحياء، وشملت طلعة كوبري السادات مرورًا بمنطقة لولو ماركت ومحور زاكر حسين، إلى جانب أعمال النظافة أسفل الطريق الدائري وكوبري الرحاب ويوترنات طريق السويس، فضلًا عن المناطق الخدمية والممرات والجزر الوسطى ومداخل الشوارع بمناطق الياسمين وصينية الشباب.

وفي مدينة الشيخ زايد، واصل جهاز المدينة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية وداخل الأحياء السكنية، لتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالبنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشملت الأعمال رفع كفاءة الأرصفة والممرات، وإنشاء أماكن انتظار عمودية أمام العمارات (Side Parks) للحد من الازدحام، إلى جانب تخطيط الطرق ودهان المطبات بمحور البستان والمحور المركزي (محور الشباب)، والحي الثالث والخامس والثالث عشر، ومنطقة زايد هايتس (بيت الوطن سابقًا).

وأكد الجهاز استمرار تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق الأخرى تباعًا خلال الفترة المقبلة.