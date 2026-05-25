أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن تنفيذ أعمال غسيل وصيانة دورية لشبكات مياه الشرب بعدد من المناطق الواسعة داخل المدينة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك ورفع كفاءة خدمات المرافق المقدمة للمواطنين.

وأوضح الجهاز، في بيان له، أن أعمال الغسيل والصيانة ستبدأ من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الخامسة صباحًا، لمدة 4 ساعات فقط، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال قد ينتج عنها ضعف أو انقطاع المياه خلال فترة التنفيذ، وذلك لتمكين فرق التشغيل والصيانة من أداء الأعمال المطلوبة بكفاءة.

وناشد الجهاز المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل المذكورة، مؤكدًا أن أعمال الصيانة تأتي ضمن خطة دورية لتحسين كفاءة شبكات مياه الشرب وضمان تقديم خدمة أفضل لسكان المدينة خلال فترة العيد.