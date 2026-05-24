إعلان

أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته كاميلا فيونا.. والجمهور يعلق

كتب : معتز عباس

07:32 م 24/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    كاميلا فيونا
  • عرض 3 صورة
    كاميلا فيونا (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه على السوشيال ميديا صورًا جديدة لحبيبته كاميلا فيونا وهي تستمتع بوقتها في أحد المناطق الجبلية المميزة القريبة من البحر الأحمر.

ونشر الفيشاوي صورًا لـ فيونا، على حسابه بموقع "انستجرام"، ووقع إيموجي قلب، ليتفاعل المتابعين بشكل كبير ورمانسي معهم، متمنيًا لهما حياة أفضل وأكثر سعادة.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "منورين طابا"، "الحب بقى وكدا"، "الحلوين بزيادة"، "ربنا يخليكم لبعض"، "أجمل حب في الدنيا".

أحمد الفيشاوي يعلن ارتباطه رسميا

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي الفترة الماضية ارتباطه رسميا بفتاة من خارج الوسط الفني تدعى "كاميلا فيونا"، في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.

نشر الفيشاوي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، ظهر خلاله ممسكا بيدها وهما يرتديان ملابس الغطس وكتب: "أخيرا لقيت ملكتي الصغيرة حورية البحر، بحبك كاميلا".

أحدث أعمال الفيشاوي الفنية

كما ينتظر الفيشاوي عرض فيلمه الجديد "حين يكتب الحب" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا..

"أحلى البنات".. مي عز الدين تتألق بإطلالة كاجوال والجمهور يغازلها

الأمير أباظة يكشف لـ"مصراوي" حقيقة الانشقاق ومصير مهرجان الإسكندرية بعد اعتذار مديره

كاميلا فيونا أحمد الفيشاوي البحر الأحمر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"ادعى أنها ابنته".. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على عامل تحرش بطفلة في مدينة
حوادث وقضايا

"ادعى أنها ابنته".. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على عامل تحرش بطفلة في مدينة
طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال وارتفاع الحرارة لـ37
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال وارتفاع الحرارة لـ37
الأمين العام لحزب الله: لن نقبل بنزع السلاح لأنه إبادة
شئون عربية و دولية

الأمين العام لحزب الله: لن نقبل بنزع السلاح لأنه إبادة
"أحلى البنات".. مي عز الدين تتألق بإطلالة كاجوال والجمهور يغازلها
زووم

"أحلى البنات".. مي عز الدين تتألق بإطلالة كاجوال والجمهور يغازلها
الأمير أباظة يكشف لـ"مصراوي" حقيقة الانشقاق ومصير مهرجان الإسكندرية بعد
زووم

الأمير أباظة يكشف لـ"مصراوي" حقيقة الانشقاق ومصير مهرجان الإسكندرية بعد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.. لحظة بلحظة (1-1) أسيست محمد صلاح