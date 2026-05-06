أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، طرح فرصة استثمارية جديدة، من خلال تنظيم مزاد علني لبيع عدد من الوحدات التجارية والصيدليات داخل الأسواق التجارية بمشروعات الإسكان المتميزة بالمدينة، وذلك في إطار دعم الأنشطة التجارية وتعزيز الخدمات المقدمة للسكان.

وأوضح الجهاز في بيان، أن الطرح يشمل بيع 14 محلًا تجاريًا إلى جانب صيدليتين، موزعة على عدد من المشروعات الحيوية، حيث يتضمن السوق التجاري رقم (6) بمشروع “دار مصر – الأندلس” (المرحلة الثانية) طرح 4 محلات تجارية، فيما يشهد السوق التجاري رقم (1) بمشروع “دار مصر – القرنفل” طرح 6 محلات تجارية وصيدلية واحدة.

كما يشمل الطرح السوق رقم (1) بمشروع الإسكان الفاخر “جنة”، والذي يضم 4 محلات تجارية وصيدلية، بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المطروحة وتوزيعها على مناطق مختلفة داخل المدينة.

ومن المقرر عقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، بمقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وسط توقعات بإقبال من المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص.

ودعا الجهاز الراغبين في المشاركة بالمزاد إلى التوجه إلى مقر الجهاز بشارع التسعين الشمالي، إدارة المشتريات بالدور الرابع، لشراء كراسة الشروط والاطلاع على المستندات المطلوبة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقديم.