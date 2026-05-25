آليات إسرائيلية تطلق النار شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

كتب : وكالات

03:13 ص 25/05/2026

أطلقت آليات إسرائيلية النار تجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأصيب 3 صيادين بنيران زوارق الاحتلال الحربية قبالة شاطئ بحر مدينة غزة، بالإضافة إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة، واستشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب عيادة جباليا، شمال القطاع.

فيما عثرت الطواقم الطبية على جثمان الطفل "هاني عبد الله شكشك"، 8 سنوات، داخل خيمة بعد فقدان آثاره أمس، جراء القصف الإسرائيلي على منطقة التوام شمال غربي القطاع.

وأصيب فلسطيني إثر إطلاق زوارق حربية إسرائيلية قذائف باتجاه ساحل بحر السودانية شمال غربي القطاع، بالتزامن مع غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال على شمال القطاع، وفقا للغد.

