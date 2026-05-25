تراجعت أسعار النفط مع استمرار الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران حول اتفاق السلام، مما أدى إلى تزايد المخاوف من أن تؤدي القيود المستمرة على شحن النفط من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.64 دولار أو 4.48% إلى 98.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 22:03 بتوقيت جرينتش.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 92.18 دولار للبرميل، بانخفاض 4.42 دولار أو 4.58%، وفقا للغد.