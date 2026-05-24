لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "WE"، بالتعاون مع شركة هواوي، إطلاق خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف "Fiber-to-the-Room"، في خطوة تمثل نقلة نوعية تضمن للعملاء تجربة اتصال بالإنترنت عالي السرعة وتعزيز تغطية الشبكة اللاسلكية في كل طابق وغرفة في المنزل.

ماذا نعرف عن الخدمة الجديدة؟

وبحسب بيان الشركة المصرية للاتصالات اليوم، تجسد تقنية "FTTR" من هواوي جيلاً جديداً من حلول شبكات الألياف الضوئية الداخلية، صُممت خصيصاً لمعالجة التحديات المتعلقة بتغطية شبكات الإنترنت مثل ضعف الإشارة، ووجود مناطق غير مغطاة، أو تفاوت السرعات أو تباطؤها نتيجة كثرة ازدحام الأجهزة المتصلة في المنازل الكبيرة ذات الغرف والطوابق المُتعددة، وذلك لتلبية متطلبات العملاء واحتياجاتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف تعد حلاً مثالياً للمنازل الذكية ولمحبي الألعاب الإلكترونية وغيرهم من المستخدمين الذين يعتمدون على التكنولوجيا في تأدية أعمالهم، الأمر الذي يتطلب منهم توفير اتصال عالي السرعة بالإنترنت مع أقل وقت استجابة لضمان أفضل أداء ممكن.

وتوفر التقنية بنية تحتية مستقبلية قادرة على تلبية متطلبات الجيل القادم من الترفيه والعمل، في ظل التطور المتسارع للاعتماد على الخدمات الرقمية وتطبيقات المنازل الذكية، حيث تدعم بكفاءة تامة ألعاب الفيديو السحابية السريعة، والعمل والتعلم عن بُعد، وبث المحتوى المرئي فائق الدقة بوضوح يصل إلى 4K و8K، وتتميز الخدمة بقدرتها العالية على استيعاب عدد كبير من الأجهزة المتصلة في نفس الوقت دون أي تراجع في مستويات الاعتمادية وكفاءة الأداء التشغيلي للشبكة.



ولضمان راحة العملاء، تشتمل الحلول الجديدة على آلية تركيب سريعة ومبسطة تتيح الاستفادة من الخدمة خلال وقت قياسي وبأقل قدر من التأثير على تفاصيل المنزل، بفضل تكنولوجيا الإدارة الذكية والكابلات البصرية المتقدمة، حيث يتم تمديد الألياف الضوئية عبر المسارات المنزلية القائمة أو باستخدام كابلات شفافة مبتكرة، تم تصميمها خصيصاً لتندمج بالكامل مع الديكورات المختلفة وتحافظ على المظهر الجمالي الأنيق للمنزل دون أي تشويه للمظهر العام.

وتسهيلاً على العملاء الراغبين في الاشتراك، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "WE" إطلاق خدمة FTTR تجارياً، مع توفير دعم فني متواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إلى جانب خدمات التركيب التي يقدمها فريق متخصص من الفنيين المدربين، بما يضمن تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء بدءاً من تفعيل الخدمة وحتى التشغيل الكامل.