أعلن المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن تفعيل خطة طوارئ شاملة ورفع درجة الاستعداد القصوى في جميع قطاعات الجهاز، في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

غرف عمليات على مدار الساعة لمتابعة الخدمات:

وأكد رئيس الجهاز، أنه لضمان استمرارية وكفاءة المرافق، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة، تضم ممثلين من كافة الإدارات المعنية. كما ستعمل غرفة عمليات يومية، برئاسة أحد نواب رئيس الجهاز، لمتابعة انتظام الخدمات الحيوية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والإنارة، والتعامل الفوري مع أي أعطال أو شكاوى ترد من المواطنين عبر الخط الساخن 15100.

تكثيف أعمال النظافة والتصدي للمخالفات:

وجه رئيس الجهاز بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات في جميع الأحياء والمحاور الرئيسية، مع التركيز بشكل خاص على محيط المساجد وساحات الصلاة وأماكن التجمعات لضمان بيئة نظيفة ومظهر حضاري للمدينة خلال أيام العيد. كما شدد على ضرورة صيانة المسطحات الخضراء وشبكات الري والإنارة.

خط ساخن للشكاوى

وأشار إلى استمرار عمل الخط الساخن 15100 على مدار الساعة لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين وسرعة التعامل معها، مؤكدًا حرص الجهاز على توفير كافة سبل الراحة للسكان والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.