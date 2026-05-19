أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه بناءً على طلب شركة الصرف الصحي بالقاهرة، سيتم قطع المياه عن عدد من مناطق المرج، وذلك لتنفيذ أعمال تطوير بشبكات الصرف الصحي.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الانقطاع سيشمل مناطق: الفلاحة، العوايسة، حوض القصب، الجزيرة، اللوادر، حوض المبخرة، الأزهار، التوحيد، والترعة السلطوحية.

وأضافت أن قطع المياه سيبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026، وحتى الساعة السادسة صباح الأربعاء الموافق 20 مايو 2026، لمدة 6 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، وكافة المواطنين بالمناطق المتأثرة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتوزيعها مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم 01006665125.

واختتمت الشركة بيانها بتقديم الاعتذار للمواطنين عن فترة انقطاع المياه، مؤكدة أن ذلك يأتي لظروف خارجة عن إرادتها.