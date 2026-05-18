وزيرة الإسكان تستعرض تجربة مصر العمرانية في المنتدى الحضري العالمي بأذربيجان

كتب : محمد عبدالناصر

04:50 م 18/05/2026
    المنتدى الحضري العالمي بأذربيجان (1)
    المنتدى الحضري العالمي بأذربيجان (4)
    المنتدى الحضري العالمي بأذربيجان (2)

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF13)، والمنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورؤساء عدد من الدول والحكومات والوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية العمرانية والإسكان المستدام من مختلف دول العالم.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية العمرانية، حيث شهدت السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في إنشاء المدن الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والإسكان، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المتوازنة.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن مشاركة مصر في المنتدى الحضري العالمي تأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات التنمية العمرانية المستدامة، واستعراض التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها المدن الجديدة والمدن الذكية، وجهود تطوير المناطق غير الآمنة، وتوسيع نطاق توفير السكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن المنتدى يمثل منصة دولية مهمة لمناقشة التحديات الحضرية العالمية، وبحث آليات تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والخطة الحضرية الجديدة، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتبادل التجارب الناجحة في مجالات التخطيط العمراني وإدارة المدن.

راندة المنشاوي التنمية العمرانية المدن الذكية الإسكان أذربيجان

