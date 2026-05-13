قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن السوق العقاري المصري يرتكز على طلب حقيقي وقواعد استثمارية صلبة، مشدداً على أن مشروع العاصمة الإدارية يمثل "مشروع دولة" ونموذجاً عالمياً للتنمية العمرانية المستدامة التي أعادت تشكيل الخريطة الاستثمارية في مصر.

أوضح خالد عباس، خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري السادس، أن مرور عقد من الزمان على انطلاق العاصمة الإدارية كشف عن نجاحات مالية وإنشائية باهرة، حيث بلغت عوائد شركة العاصمة الإدارية نحو 30 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الشركة باتت الذراع الاستراتيجي للدولة في تنفيذ أضخم عملية إعادة هيكلة للعمران المصري في العصر الحديث.

واستعرض المهندس خالد عباس ضخامة المشروع، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى والمساحات المطورة تصل إلى 40 ألف فدان، وهو ما يعادل 4 أضعاف مساحة مدينة الشيخ زايد. هذا الحجم الاستراتيجي يفتح آفاقاً غير مسبوقة للاستثمار في المشروعات السكنية الفاخرة والمتوسطة والمراكز التجارية والإدارية العالمية ولمناطق الخدمية والطبية والتعليمية المتطورة.

وأكد عباس أن العاصمة الإدارية صُممت لتكون أول مدينة ذكية متكاملة في مصر، تعتمد على أحدث نظم التخطيط والإدارة الرقمية. وتهدف المدينة بشكل أساسي إلى استيعاب الزيادة السكانية وتخفيف التكدس عن القاهرة الكبرى، مع توفير جودة حياة تليق بمستقبل الأجيال القادمة، مما يعزز مكانة مصر.