إعلان

أحدث صور لشقق ديارنا بالمدن الجديدة.. وتشطيب داخلي للوحدات

كتب : محمد عبدالناصر

07:00 ص 18/05/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    شقق ديارنا بالمدن الجديدة (8)
  • عرض 12 صورة
    شقق ديارنا بالمدن الجديدة (9)
  • عرض 12 صورة
    شقق ديارنا بالمدن الجديدة (7)
  • عرض 12 صورة
    شقق ديارنا بالمدن الجديدة (6)
  • عرض 12 صورة
    شقق ديارنا بالمدن الجديدة (5)
  • عرض 12 صورة
    شقق ديارنا بالمدن الجديدة (2)_1
  • عرض 12 صورة
    شقق ديارنا بالمدن الجديدة (2)
  • عرض 12 صورة
    شقق ديارنا بالمدن الجديدة (3)
  • عرض 12 صورة
    شقق ديارنا بالمدن الجديدة (1)_1
  • عرض 12 صورة
    شقق ديارنا بالمدن الجديدة (1)
  • عرض 12 صورة
    شقق ديارنا بالمدن الجديدة (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعمل أجهزة المدن الجديدة التابعة لوزارة الإسكان على تسريع وتيرة تنفيذ شقق مشروع ديارنا والذي يتواجد في أكثر من 18 مدينة جديدة.

وكشفت أحدث الصور للمشروع عن اكتمال الهياكل الخرسانية لعدد من المباني، إلى جانب بدء تنفيذ التشطيبات الخارجية لبعض العمارات، كما تم الانتهاء من بعض الوحدات الداخلية كنموذج لباقي شقق المشروع.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية انتهت من حجز المرحلة الأولى من شقق ديارنا سبتمبر الماضي في مدن حدائق اكتوبر ـ القاهرة الجديدة ـ العبور الجديدة ـ بدر ـ حدائق العاصمة ـ العاشر من رمضان ـ السادات ـ برج العرب ـ بنى سويف الجديدة ـ المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة ـ ناصر الجديدة ـ سوهاج الجديدة - غرب قنا ـ طيبة الجديدة - العلمين الجديدة - السويس الجديدة - 6 أكتوبر الجديدة).

ويستهدف مشروع "ديارنا" توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، مع مراعاة التخطيط العمراني الحديث وتوفير مساحات خضراء وخدمات أساسية داخل التجمعات السكنية.

وكانت جدية الحجز لشقق ديارنا 201000جنيه، ويتم سداد دفعات ربع سنوية عبارة عن 75 ألف جنيه، ودفعات سنوية 100 ألف جنيه، ويتم استكمال نسبة 50% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 05. مجلس أمناء عند الاستلام، ويتبقى 50% يتم سدادهم على 5 و7 سنوات بعد اضافة فائدة البنك المركزي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شقق مشروع ديارنا مشروع ديارنا وزارة الإسكان المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

آخر موعد لصرف منحة التموين الـ400 جنيه والفئات المستحقة
أخبار مصر

آخر موعد لصرف منحة التموين الـ400 جنيه والفئات المستحقة
تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
زووم

تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
التحقيق مع بلوجر أشعلت النار في نفسها.. حاولت جمع المشاهدات بسبب ديون 60
حوادث وقضايا

التحقيق مع بلوجر أشعلت النار في نفسها.. حاولت جمع المشاهدات بسبب ديون 60
استئناف الحرب.. مصدر: إسرائيل وأمريكا قد تنفذان هجومًا مشتركًا على إيران
شئون عربية و دولية

استئناف الحرب.. مصدر: إسرائيل وأمريكا قد تنفذان هجومًا مشتركًا على إيران
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-5: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-5: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان