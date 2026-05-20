قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابعت موقف تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة والقرى السياحية، ومن بينها كمبوند «مزارين»، ومركز المؤتمرات والمعارض بمدينة العلمين، إلى جانب أعمال التطوير الجارية بمارينا.

وأكدت وزيرة الإسكان أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت واحدة من أبرز المدن الساحلية الجاذبة للاستثمارات والأنشطة المتطورة، في ظل ما تشهده من طفرة عمرانية وتنموية غير مسبوقة، مشيرة إلى الحرص على تنويع الخدمات والأنشطة المقدمة داخل المدينة، وتوفير خدمات حديثة تتناسب مع مكانة الساحل الشمالي كوجهة استثمارية وسياحية عالمية.

تكثيف أعمال التطوير والتشطيبات بمشروعات العلمين الجديدة

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لكافة الأعمال الجاري تنفيذها، مع استمرار المتابعة اليومية بالمواقع، لضمان الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، بما يعكس حجم التنمية والتطوير الذي تشهده مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي في مختلف القطاعات.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا يتضمن نتائج جولة الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة أعمال التطوير والتنسيق الحضاري بطريق البوليفار بكمبوند «مزارين»، حيث تم التوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال الواجهات، ورفع المخلفات والتشوينات بين مداخل العمارات، مع تكثيف أعمال النظافة بالموقع العام، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمشروع وتحسين الصورة البصرية لطريق البوليفار.

كما تم التوجيه أيضًا بتكثيف أعمال الإنارة بالجزر الوسطى، وإبراز العناصر الجمالية وأشجار الزينة بطول الطريق، إلى جانب سرعة الانتهاء من دهانات مسارات الدراجات وتنفيذها بالشكل الحضاري المطلوب، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية متكاملة وآمنة لقاطني وزائري الكمبوند.

متابعة مشروعات مارينا والبوغاز لرفع كفاءة الحركة والخدمات السياحية



وشملت الجولة تفقد عدد من العمارات بكمبوند «مزارين»، حيث تابع رئيس الجهاز أعمال التشطيبات النهائية للبدرومات، وما تتضمنه من أعمال تنسيق الموقع والغرف الخدمية، إلى جانب مراجعة أعمال الزراعات بالموقع، وتم التشديد على الالتزام بمستوى النظافة العامة بالطرق والمحاور الرئيسية، وتكثيف أعمال الزراعة والتجميل، وسرعة الانتهاء من جميع الملاحظات تمهيدًا لتسليم الوحدات للعملاء وفق أعلى معايير الجودة، كما تفقد رئيس الجهاز إحدى الوحدات التجارية الجاري تجهيزها للافتتاح.

وتضمن التقرير أيضًا متابعة مسئولي جهاز مدينة العلمين الجديدة أعمال التشطيبات النهائية بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالمدينة التراثية، حيث تابعوا موقف تنفيذ الأعمال المتبقية ونسب الإنجاز بالمشروع، وفي هذا الاطار تم التوجيه بضرورة الإسراع في الانتهاء من كافة الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المحددة، مع تكثيف العمل على مدار 24 ساعة وزيادة أعداد العمالة بالموقع لرفع معدلات التنفيذ، وسرعة الانتهاء من أعمال أنظمة التيار الخفيف، واستكمال أعمال الأرضيات بأعلى مستوى من الجودة.

وشمل التقرير أيضًا نتائج متابعة المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، لسير الأعمال الجارية بمشروع بوغاز المنطقة 24 والكوبري الرابط أعلى البوغاز، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لدفع معدلات التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة قبل بدء موسم الصيف.

وتضمنت الجولة متابعة الموقف التنفيذي لأعمال التركيبات والإنشاءات الجارية بالكوبري، إلى جانب متابعة أعمال تنسيق الموقع ورد الشيء لأصله بالمناطق المحيطة، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة أثناء التنفيذ.

كما تمت متابعة أعمال بوغاز ربط البحيرات الشمالية ببحيرات «نيو مارينا»، حيث تابع مسئولو جهاز القرى السياحية تقدم أعمال الحفر وتجهيزات النفق المائي، وصب البلاطات الخرسانية لجسم البوغاز، نظرًا لأهمية المشروع في تحسين حركة وتداول المياه ورفع كفاءة منظومة البحيرات بالمنطقة.

محور مروري جديد يربط بين مارينا 4 ومارينا 5



وأكد رئيس جهاز القرى السياحية أنه جارٍ تنفيذ محور مروري جديد يربط بين مارينا 4 ومارينا 5، بهدف تنظيم حركة المركبات وتحقيق انسيابية أفضل للحركة الداخلية بين المناطق، بما يسهم في تحسين جودة الحركة المرورية داخل مركز مارينا السياحي.

وأوضح أن أعمال التطوير الجارية تستهدف تنظيم الحركة المرورية فقط لتسهيل حركة السيارات، دون إنشاء أي أسوار أو حواجز تعيق حركة المشاة أو تنقل الأفراد بين مارينا 4 ومارينا 5، مؤكدًا استمرار حرية التنقل والدخول بين المناطق المختلفة للملاك من خلال البوابات المخصصة بمركز مارينا.