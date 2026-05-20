

ستضيف مدينة العلمين الجديدة إطلاق أول نسخة من "سيتي سكيب الساحل الشمالي" خلال الفترة من 23 إلى 25 يوليو 2026، في خطوة تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها الساحل الشمالي كأحد أهم مراكز الاستثمار العقاري في المنطقة، على أن يقام المعرض في مدينة العلمين الجديدة.

ويأتي تنظيم الحدث لأول مرة في الساحل الشمالي استجابة للنمو الكبير في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمنطقة، والتي تجاوزت 240 مليار جنيه مصري في مدينة العلمين، مع تسجيل نمو سنوي في المبيعات العقارية يصل إلى 75%، ما عزز مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات الكبرى.

مشاركة أكثر من 20 مطورًا عقاريًا في نسخة الساحل الشمالي



وعلى مدار ثلاثة أيام، يجمع المعرض أكثر من 20 مطورًا من كبار رواد القطاع العقاري في مصر لعرض محفظة متنوعة من المشروعات والفرص الاستثمارية المتماشية مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحويل الساحل الشمالي إلى منطقة سكنية وتنموية متكاملة تعمل طوال العام، في نموذج يعكس نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية العمرانية بالمنطقة.

كما يوفر المعرض منصة للتواصل مع نخبة المطورين واستكشاف مشروعات استثنائية تعزز مكانة الساحل الشمالي كوجهة واعدة، إلى جانب إتاحة فرص مباشرة للتواصل مع المستثمرين وصناع القرار في بيئة تجمع بين الاستثمار ونمط الحياة الساحلي المتميز.

العلمين الجديدة تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة للاستثمار والسياحة



وأكد الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: "مدينة العلمين الجديدة عاصمة السياحة وأحد أهم المدن الأكثر إستدامة وتعتبر من أهم الإنجازات العمرانية للدولة المصرية خلال العشر سنوات الاخيرة، تستعد لإستضافة المعرض الدولي سيتي سكيب ضمن المؤتمرات الدولية والفاعليات الهامة المقرر إقامتها بموسم العلمين 2026."

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 5000 زائر، إلى جانب تقديم تجارب ترفيهية وفعاليات تفاعلية تمنح الحضور تجربة متكاملة تجمع بين عقد الصفقات وبناء الشراكات واستكشاف أسلوب حياة متميز على ضفاف البحر الأبيض والتعرف على أحدث اتجاهات القطاع العقاري في أجواء ساحلية متميزة.