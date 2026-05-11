هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة تحت ضغط تراجع أسهم قيادية بنهاية جلسة اليوم

كتب : ميريت نادي

06:00 م 11/05/2026 تعديل في 06:03 م

البورصة المصرية

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تحت ضغوط تراجع أسهم قيادية بنهاية جلسة اليوم على رأسها البنك التجاري الدولي وطلعت مصطفي وبالم هيلز ومجموعة إي إف جي هيرميس.
بحسب بيانات البورصة اليوم فقد انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.28% عند مستوى 54475 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.
وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.71%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.61%.

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 135 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 7.8 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 142.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.91% عند مستوى 54628 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم بلتون القابضة بنسبة 2.90%، ليغلق على سعر 3.19 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.1 جنيه.

وصعد سهم مصرف أبو ظبي الإسلامي بنسبة 2.55%، ليغلق على سعر 48.2 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 47 جنيهًا.

وزاد سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 3.06%، ليغلق على سعر 7.08 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 6.87 جنيه.

وارتفع سهم اسيك للتعدين - اسكوم بنسبة 7.82%، ليغلق على سعر 49.75 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 46.14 جنيه.

وصعد سهم الصناعات الكيماوية المصرية- كيما بنسبة 5.44%، ليغلق على سعر 12.8 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 12.14 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 0.36%، ليغلق على سعر 143 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 143.5 جنيه.

وتراجع سهم بالم هيلز للتعمير بنسبة 0.42%، ليغلق على سعر 14.35 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 14.41 جنيه.

وانخفض سهم جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية بنسبة 14.29%، ليغلق على سعر 1.98 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.31 جنيه.

وتراجع سهم مجموعة اي اف جي القابضة بنسبة 1.47%، ليغلق على سعر 29.5 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 29.94 جنيه.

وهبط سهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة بنسبة 1.75%، ليغلق على سعر 98.25 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 100 جنيهًا.

