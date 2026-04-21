مشروع "ذا سباين" يثير جدلًا واسعًا.. وصحفي يؤكد تحوله من تطوير عقاري إلى مدينة اقتصادية متكاملة

كتب : مصراوي

03:24 م 21/04/2026 تعديل في 03:25 م

مشروع ذا سباين

قال الكاتب الصحفي هاني الحوتي، إن الجدل الذي صاحب الإعلان عن المشروع الكبير الذي تم الكشف عنه يوم السبت يمثل حالة صحية ودليلًا على حجم الاهتمام، مؤكدًا أن من الطبيعي أن تتنوع الآراء بين مؤيد ومعارض وتساؤلات وانتقادات، وهو أمر إيجابي حتى لمطور المشروع نفسه.

وأشار "الحوتي" إلى أن بعض التعليقات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت متكررة وغير دقيقة، خاصة ما يتعلق بفكرة أن الحكومة هي من تنفذ المشروع، موضحًا أن المشروع هو استثمار خاص يندرج ضمن أكبر المشروعات في القطاع، وأن دور الحكومة يتمثل في دعم الإعلان عن المشروعات الكبرى على أرضها، وهو نهج متبع في مختلف دول العالم بهدف إبراز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.

وفيما يتعلق بالانتقادات التي ترى أن هناك تركيزًا على المشروعات العقارية على حساب الصناعة والزراعة، أكد الكاتب الصحفي "الحوتي"، أن هذا الطرح لا يعكس الواقع، مشيرًا إلى أنه خلال الشهر نفسه تم الإعلان عن مشروع فوسفات باستثمارات تتجاوز 500 مليون دولار، إلى جانب مشروع مصنع ألومنيوم ضخم باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار، فضلًا عن مشروعات زراعية كبرى مثل الدلتا الجديدة، ما يؤكد أن الدولة تتحرك في مسارات اقتصادية متعددة بشكل متوازٍ.

