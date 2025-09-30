إعلان

اليوم.. الإسكان تطلق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية

كتب- محمد عبدالناصر:

06:30 ص 30/09/2025

المهندس شريف الشربيني

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق فعاليات الاستراتيجية الوطنية للمـدن الذكية في مصر "المرحلة الأولى - المدن الجديدة" اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025.

يحضر إطلاق فعاليات الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وستيفان غيمبيرت المدير الإقليمي لدول "مصر – اليمن –جيبوتي" بمجموعة البنك الدولي، والسفير أندرياس باوم سفير دولة سويسرا في مصر.

المدن الذكية الإسكان شريف الشربيني

