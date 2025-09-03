كتب – محمد عبدالناصر:



عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع كبار المطورين العقاريين المستثمرين في الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي ومنطقة الساحل الشمالي؛ لمناقشة إجراءات تطبيق علاوة التحسين على هذه الأراضي، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأكد الوزير حرص الدولة على مساندة المطورين العقاريين وتقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات لحل المشكلات المتعلقة بالرسوم المفروضة على الأراضي، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات علاوة التحسين بما يساهم في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات وبرامج الإسكان المختلفة.



وأشار الشربيني إلى حدوث انفراجة في ملف تطبيق علاوة التحسين على الأراضي المشمولة بالقرار، مؤكدًا توفير تسهيلات جديدة للمستثمرين لسداد قيمة العلاوة.



من جانبهم، أعرب المطورون العقاريون عن تقديرهم لجهود الدولة ووزارة الإسكان في دعم القطاع، وفتح المجال لمزيد من الفرص الاستثمارية، والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات المتعلقة بالتطوير العقاري.



وأكد الحاضرون أن الاجتماع شهد تفاهمات وتقاربًا في وجهات النظر بين الوزارة والمطورين، مع إشادة واضحة باهتمام الدولة بحل التحديات التي تواجه المستثمرين، وحرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف التطوير العمراني.







