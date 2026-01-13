قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتوجه بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب فكرة مشروع الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن الرئيس يتابع تنفيذ المشروع بشكل مستمر ودقيق.

وأوضح رئيس الوزراء خلال احتفال صندوق الإسكان الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الإسكان الاجتماعي، أن الرئيس السيسي شدد على أن كل مواطن تنطبق عليه الشروط يتم توفير وحدة سكنية له ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، معتبرًا أن هذا التوجه يمثل تحولًا نوعيًا في تعامل الدولة مع المواطنين وترسيخًا لمفهوم العدالة الاجتماعية.

وأشار مدبولي إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي يُعد واحدًا من بين مئات المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل ردًا عمليًا وواضحًا على التساؤلات المتعلقة بما إذا كان المواطن المصري قد حصل على جودة حياة أفضل أم لا.

وأضاف أن من أجمل اللحظات التي يشعر بها هي لحظات تسليم عقود وحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين، لما تحمله من معانٍ إنسانية تعكس ثمرة جهود الدولة في توفير سكن آمن وكريم.

وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الإسكان الاجتماعي يُعد خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار المناطق العشوائية والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه يُعد كذلك من أكبر البرامج التي توفر فرص العمل، حيث أسهم في توفير أكثر من 4 ملايين فرصة عمل.