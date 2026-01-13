إعلان

وزير الإسكان: إنجاز 1.2 مليون وحدة وتوفير 4.5 مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات

كتب- محمد عبدالناصر:

06:10 م 13/01/2026

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

قال الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن ملف الإسكان يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن ملائم للمواطنين.

وأوضح وزير الإسكان، خلال احتفال صندوق الإسكان الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الإسكان الاجتماعي، أن قطاع الإسكان يواجه فجوة كبيرة بين العرض والطلب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار الوحدات السكنية بما يفوق قدرات شريحة واسعة من المصريين، فضلًا عن انتشار المناطق غير المخططة، وهو ما تعمل الدولة على معالجته من خلال خطط وبرامج متكاملة.

وأشار الشربيني إلى أن الدولة تستهدف تنفيذ نحو مليوني وحدة سكنية، تم الانتهاء بالفعل من تنفيذ مليون و200 ألف وحدة منها حتى الآن، ضمن مشروعات الإسكان المختلفة.

وأكد الوزير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون مع أكثر من 915 شركة مقاولات من القطاع الخاص، وهو ما أسهم في توفير نحو 4.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن الصندوق حصل على دعم من البنك الدولي يقدَّر بنحو مليار دولار حتى الآن، دعمًا لجهود الدولة في توفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل.

ولفت وزير الإسكان إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشروعات الإسكان الأخضر، إلى جانب تفعيل منظومة السكن الإيجاري، بما يسهم في تنويع الحلول السكنية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما كشف عن تفعيل مبادرتين حاليًا بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير أراضٍ للمطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات سكنية جديدة بالشراكة مع الصندوق والقطاع الخاص، في إطار رؤية متكاملة لتوسيع قاعدة العرض السكني وتحقيق الاستدامة.

شريف الشربيني وزير الإسكان فرص العمل الوحدات السكنية

