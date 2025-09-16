الإسكان: تنفيذ 3.3 مليون وحدة خلال 10 سنوات.. وحوافز للبناء الأخضر

الإسكان: 55 ألف شقة جديدة ضمن "سكن لكل المصريين" بأكتوبر قريبًا

كتب – محمد عبدالناصر:

كشف الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن الدولة نفذت 1.8 مليون وحدة سكنية خلال الفترة من 2014 وحتى يوليو 2025، بينما أنجز القطاع الخاص 1.5 مليون وحدة في الفترة نفسها، ليصل الإجمالي إلى نحو 3.3 مليون وحدة سكنية.

وأضاف، خلال عرضه في النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real Estate الذي تنظمه شركة "بلاك دايموند"، أن الوزارة انتهت من بناء 25 ألف وحدة سكنية خضراء، وجارٍ البدء في تنفيذ 30 ألف وحدة أخرى، مشيرًا إلى أن التوسع في هذا النوع من المشروعات يواجه تحديات بسبب ارتفاع تكاليف البناء الأخضر بنسبة 20% مقارنة بالبناء التقليدي.

وأوضح إبراهيم أن الدولة أعدت حزمة من الحوافز لدعم التوسع في المباني الخضراء، تشمل: تخفيض الرسوم الإدارية للتراخيص ومنح مهلة إضافية للتنفيذ تخفيض المصاريف الإدارية لاعتماد القرارات الوزارية وزيادة النسبة البنائية المقررة للمشروعات.

وأكد أن الوزارة تستهدف بحلول عام 2030 تطبيق منظومة البناء الأخضر بشكل كامل، لافتًا إلى أن العام الجاري سيشهد إطلاق الحزمة البنائية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية، مع دراسة حوافز إضافية بالتنسيق مع البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتتضمن الحزمة البنائية كذلك: إنشاء منصة إلكترونية للعمران الأخضر تضم كافة الجوانب الفنية والحوافز والتمويلات وتطبيق شهادات الكربون في المشروعات وتفعيل دور المجلس المصري للبناء الأخضر والمكتب التنفيذي الأخضر والانتهاء من دليل البناء الأخضر واستغلال أسطح الأبنية الحكومية في مشروعات صديقة للبيئة.