3 أيام وينتهي الحجز في شقق الإسكان التعاوني- أماكن وطريقة التقديم

حددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إحدى جهات وزارة الإسكان، يوم 25 ديسمبر الحالي، كيوم أخير للتقديم الطرح الجديد من شقق مشروعات لؤلؤة في عدد من المدن الجديدة.

وأكدت الهيئة أن إجراءات التقديم تتمثل في شراء كراسات الشروط من مقر الهيئة الرئيسي بالعنوان: 3 ش سمير عبد الرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر أو بمقر فرع الهيئة بمحافظة السويس بالعنوان حي فيصل – تعاونيات الدلتا – عمارة 7 – شقة 4.

وتابعت: "ثمن الكراسة الواحدة 500 جنيه، ويكون مقدم الحجز 10% من سعر الوحدة والذي يصل لـ300 ألف جنيه".

وكانت الهيئة طرحت 253 وحدة سكنية بمواقع متميزة، وتتواجد الشقق بمشروعات:

- لؤلؤة القاهرة الجديدة

- لؤلؤة 6 أكتوبر.

- لؤلؤة بدر.

- لؤلؤة العاشر من رمضان.

- مدينة العاشر من رمضان مجاورات (60–62–64).

-15 مايو مجاورة 31.

- محافظة السويس بعمارات مشروع مدينة الأمل.

وبعد انتهاء التقديم سيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين الساعة 12 ظهرًا طبقًا للمواعيد الواردة بكراسة الشروط لكل مشروع بالقاعة الرئيسية بالمقر الرئيسي للهيئة، فيما عدا قرعة عمارات مشروع مدينة الأمل بمحافظة السويس، ستجرى في فرع الهيئة بمحافظة السويس، وفي حالة السداد بالكامل يحق للمتقدم اختيار الوحدة قبل إجراء القرعة.

