جهاز مدينة حدائق أكتوبر يطرح 8 أسواق تجارية بالمزاد العلني

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر عن طرح حق استغلال عدد 8 أسواق تجارية متنوعة، بالإضافة إلى مبنيين (وحدة إدارية ووحدة صحية) بالمزاد العلني، وذلك في إطار جهود الجهاز لتوفير المزيد من الخدمات والمرافق الحيوية لسكان المدينة.

وتتضمن الأراضي المطروحة 8 مواقع مختلفة للأسواق التجارية، وموقعين آخرين في المنطقتين الثانية والسابعة لمبنى إداري ومبنى صحي. يأتي هذا الطرح بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات.

كراسة الشروط والمواصفات:

يمكن الحصول عليها من مقر جهاز المدينة (مبنى 199 ج)، ويتم سداد مبلغ 50 ألف جنيه لكل سوق أو وحدة صحية.

و تُعقد جلسة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 21/10/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز.

ويتم سداد نسبة 1% من القيمة الكلية للمزاد كقيمة إيجارية سنوية، بالإضافة إلى 5% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء، ويُخضع هذا المزاد لأحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 1979.

