"الإسكان": إلغاء تخصيص الشقق والأراضي بالقاهرة الجديدة لـ7 أسباب

كتب- محمد عبدالناصر:

وافقت وزارة الإسكان، ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على إلغاء قطع الأراضي والوحدات بمختلف الأنشطة، أيًّا كان أسلوب تخصيصها، متى توافرت إحدى حالات الإلغاء المنصوص عليها بالمادة 16 من اللائحة العقارية.

وجاءت أسباب الإلغاء وفقًا لمنشور صادر عن جهاز القاهرة الجديدة، على النحو التالي:

بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الموجبة للإلغاء في حالة توافر أي من الحالات الآتية:

1- عدم استكمال سداد الدفعة المقدمة في الموعد المحدد.

2- عدم سداد قسط وجزء من قسط آخر.

3- عدم سداد قسط وجزء من الدفعة المجدولة لقسط آخر مجتمعَين.

4- عدم سداد دفعتَين متتاليتَين نتيجة جدولة أحد الأقساط أو دفعتَين نتيجة جدولة أكثر من قسط.

5- عدم الالتزام بتحرير عقد مع الهيئة خلال ثلاثة أشهر من نهاية المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة.

6- عدم الالتزام باستخراج القرار الوزاري خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد.

7- عدم الالتزام بتقديم مستندات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار الوزاري .

على أن يتم إلغاء التخصيص فور انتهاء المدة القانونية.

