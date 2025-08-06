كتب- محمد عبدالناصر:

زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصنع شركة "هيدرو - Hydroo" المتخصص في تصنيع الطلمبات بإسبانيا.

وبحسب بيان، جاء ذلك إطار الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة الطلمبات والمعدات والمكوّنات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي،

وتأتي هذه الزيارة في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال إدارة ومعالجة المياه، بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة داخل مصر، وبما يسهم في دعم خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وخلال الزيارة، اطّلع الوزير على الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية المتقدمة التي تتميز بها شركة "هيدرو - Hydroo"، والتي تُعد من الشركات الرائدة عالميًا في تصميم وتصنيع حلول متكاملة لأنظمة ضخ المياه، حيث تُصمّم وتُصنّع مجموعة ضخمة من الطلمبات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ باستخدام تقنيات متقدمة في التصميم والمعايرة ، مع وحدة تصنيع متكاملة تشمل قوالب ومكابس وأجهزة اختبار هيدروليكية وكهربائية.

كما تفقد الوزير والوفد المرافق له المقر الرئيسي للشركة والمصنع والمنتجات المختلفة التي يتم تصنيعها، والتي تشمل مجموعة واسعة من الطلمبات ذات التطبيقات المختلفة في مشروعات المياه والصرف الصحي، ومحطات التحلية، والطاقة، والبنية التحتية، والعمارات السكنية والمرافق الصناعية، حيث تُصنع شركة "هيدرو - Hydroo" الأنواع المختلفة للطلمبات (الرأسية – بسعة تصل إلى 240 م3/س ، الأفقية – بسعة تصل إلى 1000 م3/س، الغاطسة – بسعة تصل إلى 1100 م3/س، وطلمبات الحريق بسعة تصل إلى 4500 م3/س)، وتتنوع الخامات التي تستخدمها الشركة بين اللدائن البلاستيكية، والصلب المقاوم للصدأ (Duplex و 316 و304)، والحديد الزهر.

وأكد الوزير خلال الزيارة، أن الطلمبات تُعد من العناصر الأساسية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحاً أن تزايد الطلب المحلي على هذه المعدات من شأنه أن يشكّل دافعاً قوياً لتشجيع الشركات العالمية، مثل "Hydroo"، على توطين صناعتها في مصر، خصوصًا في ظل ما تقدمه الدولة من حوافز وبيئة تشريعية داعمة للتصنيع المحلي و ذلك من خلال الشراكات والتعاون المشترك مع المؤسسات المصرية الوطنية مثل الهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص المصرية المتخصصة في هذا المجال.

وتم خلال الزيارة بحث سُبل التعاون المستقبلية بين الجانبين، والتي تشمل نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك من خلال إقامة خطوط إنتاج محلية للطلمبات المتقدمة، اعتمادًا على الخبرات الفنية والأنظمة الأوروبية الحديثة في التصميم والجودة، بالإضافة إلى تنويع المنتجات المعروضة في السوق المصرية لتلبية احتياجات المشروعات القومية المختلفة، لا سيما محطات المعالجة والتحلية.

كما تمت مناقشة إمكانية تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعاملين المصريين في مجالات التصنيع والتشغيل والصيانة، وكذلك التعاون في مجال البحث والابتكار لتطوير طلمبات تتناسب مع بيئة التشغيل المصرية ومعايير الكفاءة والطاقة المستدامة، مما يضمن تحقيق أهداف الدولة المصرية في توطين الصناعة، ويُعزّز من تبادل المعرفة التقنية، ويُسهم في بناء قطاع تصنيع محكم ومستدام يعمل بكفاءة لتلبية الطلب المتزايد على معدات ضخ المياه داخل مصر.

ومن جانبهم، أكد مسئولو شركة "هيدرو - Hydroo" أن السوق المصرية تُعد من الأسواق الواعدة، لما تشهده من توسع كبير في المشروعات القومية، وأنهم يتطلعون إلى المشاركة في جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الطلمبات إلى دول المنطقة، مستعرضين في الوقت ذاته خبراتهم الكبيرة وسابقة أعمالهم في السوق الأوروبية.

وتُجسّد هذه الزيارة خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة التصنيع المحلي في مصر، وتعزيز قدراتها الذاتية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، ضمن رؤية الدولة لبناء قطاع مرافق متكامل وفعّال يدعم جودة الحياة للمواطن المصري.







