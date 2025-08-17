مواعيد وأماكن القرعة العلنية لشقق ديارنا وجنة وسكن مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قررت وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان على أن يكون تخصيص شقق ديارنا وسكن مصر وجنة والإسكان الحر واهالينا بنظام بنظام القرعة العلنية حيث تم طرح هذه الشقق خلال الفترة من ١٥-٤-٢٠٢٥ إلى ١٢-٦-٢٠٢٥.

جاء ذلك حرصًا على سرعة إتمام إجراءات الحجز للعملاء المتقدمين، وحتى الانتهاء من الأعمال التقنية والفنية الجارية على موقع الحجز الإلكتروني، حيث سيتم التخصيص بنظام القرعة وفق المدينة التي تم اختيارها والمدونة في استمارة الحجز.

مواعيد وأماكن القرعات:

تبدأ جميع القرعات في تمام الساعة التاسعة صباحًا وفق الجدول التالي:

- السبت ٢٣-٨-٢٠٢٥:

مشروع ديارنا المرحلة الأولى بمدن (حدائق أكتوبر - القاهرة الجديدة - العبور - بدر - حدائق العاصمة - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب الجديدة - بنى سويف الجديدة - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - مدينة ناصر غرب أسيوط - سوهاج الجديدة - غرب قنا الجديدة - طيبة الجديدة - 6 أكتوبر الجديدة - العلمين الجديدة - السويس الجديدة).

الأحد ٢٤-٨-٢٠٢٥:

- مشروع سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة.

- الإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة.

- مشروع الإسكان المتنوع بشاير (3 – 5) بمدينة الإسكندرية.

الثلاثاء٢٦-٨-٢٠٢٥:

- مشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة.

إجراءات الحضور:

- الحضور "باستمارة الحجز أو إيصال السداد" بمقر إجراء القرعة من الساعة ٩:٠٠ صباحًا حتى الساعة١١:٠٠صباحًا طبقًا للأيام المحددة أعلاه، ووفق المدينة المدونة في استمارة الحجز.

⁠- غلق الأبواب في تمام الساعة ١١:٠٠صباحًا لبدء إجراءات القرعة العلنية.

- الحضور يقتصر على المتقدمين فقط أو من ينوب عنهم بموجب توكيل خاص.

- في حالة عدم الحضور، تقوم اللجنة بإدراج بطاقة بيانات العميل في الصناديق المخصصة لإجراء القرعة.

