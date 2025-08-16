اليوم.. جولة تفقدية لوزير الإسكان بمشروعات الساحل الشمالي الغربي

كتب- محمد عبدالناصر:

يُجري المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات الساحل الشمالي الغربي، يرافقه مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يتابع وزير الإسكان في جولته المشروعات التنموية بإقليم الساحل الشمالي ويتفقد الأعمال الجارية بالطرق والمرافق والكهرباء، وغير ذلك من المشروعات.

