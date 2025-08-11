قرار جديدة من الإسكان بشأن حجز شقق ديارنا في 18 مدينة

كتب- محمد عبدالناصر:

قررت هيئة المجتمعات العمرانية، إتاحة إمكانية حجز أي وحدة داخل مشروع ديارنا دون التقيد بمنطقة محددة على منصة الحجز الجديدة لبنك التعمير والإسكان، وذلك تسهيلاً على العملاء لحجز الوحدات السكنية ضمن الطروحات الحالية.

ويكون الحجز من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

وكان بنك التعمير والإسكان، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، موقعًا جديدًا لحجز الشقق والأراضي، حيث سيتم طرح وحجز المشروعات الجديدة من خلال هذا الموقع.

مشروع ديارنا هو عبارة عن تجمع عمراني يحقق الخصوصية والرفاهية ويتوائم مع المعدلات التخطيطية الحديثة بحيث تتوافر به المسطحات الخضراء ليواكب المشروعات المميزة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بمدن (حدائق اكتوبر ـ القاهرة الجديدة ـ العبور الجديدة ـ بدر ـ حدائق العاصمة ـ العاشر من رمضان ـ السادات ـ برج العرب ـ بنى سويف الجديدة ـ المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة ـ ناصر الجديدة ـ سوهاج الجديدة - غرب قنا ـ طيبة الجديدة - العلمين الجديدة - السويس الجديدة - 6 أكتوبر الجديدة) بمساحات تتراوح من 104م2 : 154م2

وتصل جدية الحجز لـ 201000جنيه، ويوجد دفعات ربع سنوية عبارة عن 75 ألف جنيه، ودفعات سنوية 100 ألف جنيه، ويتم استكمال نسبة 50% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 05. مجلس أمناء.

لمعرفة خطوات وإرشادات كيفية الحجز من خلال الڤيديو التالي:

