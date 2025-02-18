ننشر مواعيد قرعة تخصيص أراضي وشقق مسكن 2025

كتب- محمد عبدالناصر:

تستكمل وزارة الإسكان اليوم الاثنين 18 فبراير إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص الوحدات السكنية التي تم التقديم عليها خلال الفترة من 27/10/2024، وحتى 26/12/2024، وكذا قطع الأراضي السكنية الصغيرة "مسكن"، والتي تم التقديم عليها خلال الفترة من يوم 7/11/2024 حتى 6/1/2025.

وجاءت مواعيد إجراء القرعة على النحو التالي:

- سيتم إجراء القرعة العلنية لوحدات روضة العبور وأراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدينة العبور، ووحدات الإسكان المتميز بمدينة المنصورة الجديدة، يوم 18/2/2025،

- وحدات سكن مصر والأراضي المميزة بمدينة غرب أسيوط" ناصر الجديدة"، والأراضي المميزة بمدن: قنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وملوي الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، يوم 19/2/2025

- سيتم إجراء القرعة العلنية للأراضي المميزة بمدينة السادات، يوم 20/2/2025، والأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، يوم 26/2/2025.

- بالنسبة للقرعة العلنية لوحدات جنة وأراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدينة 6 أكتوبر، فسيتم إجراؤها يوم 24/2/2025، بمقر إستاد القاهرة الدولي (الملعب الرئيسي)، وكذا وحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، يوم 25/2/2025.

- سيتم إجراء القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحا في الأيام المحددة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.

- كما سيتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.

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