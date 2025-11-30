التقديم بعد ساعات.. شروط حجز شقق الإسكان التعاوني وأماكن الوحدات

شقق بيتك في مصر.. طرح جديد للمصريين في الخارج بـ6 مشروعات

تبدأ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إجراءات حجز 253 وحدة سكنية، وتحديدا خلال الفترة من 1 إلى 25 ديسمبر 2025.

وأكدت الهيئة أن كراسات الشروط ستكون متاحة في مقر الهيئة في 3 ش سمير عبد الرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر أو بمقر فرع الهيئة بمحافظة السويس بالعنوان حي فيصل – تعاونيات الدلتا – عمارة 7 – شقة 4، مقابل 500 جنيه للكراسة.

وتتواجد الشقق في مشروعات، لؤلؤة القاهرة الجديدة، لؤلؤة أكتوبر، لؤلؤة بدر، لؤلؤة العاشر من رمضان.

كما يوجد شقق فى مدينة العاشر من رمضان مجاورات (60–62–64)، وفي 15 مايو مجاورة 31، وفي محافظة السويس بعمارات مشروع مدينة الأمل.

وأكدت هيئة أن شروط الحجز تتمثل في :

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

- التزام استخدام الوحدة للأغراض السكنية فقط، وفي حال تغيير الغرض يتم سحبها فوراً.

- نتيجة القرعة نهائية وغير قابلة للتعديل أو الطعن لأي سبب.

- يتم تخصيص الشقق بنظام القرعة العلنية.

- حالة السداد بالكامل يحق للمتقدم اختيار الوحدة قبل إجراء القرعة.

