طارق النبراوي رئيسًا لاتحاد المهندسين العرب

أعلنت نقابة المهندسين، أن المهندس طارق النبراوى، نقيب مهندسي مصر، اخُتير رئيسًا لاتحاد المهندسين العرب.

وشهدت جلسة الاتحاد المنعقدة اليوم بمقره بالقاهرة، تشكيل هيئة مكتب المجلس في دورته الجديدة، والتي ضمت عددًا من رموز العمل الهندسي العربي، برئاسة المهندس طارق النبراوي، وعضوية:

- المهندسة رائدة كاظم (البحرين) نائبًا لرئيس الاتحاد.

- الدكتور عادل الحديثي (العراق) أمينًا عامًا للاتحاد.

- المهندس الاستشاري محمد ناصر (مصر) أمينًا للمال.

المهندس مجدي عبد الله صالح (فلسطين) عضوًا بالمكتب التنفيذي.

والمهندس محمد فرحات المغربي (ليبيا) عضوًا بالمجلس التنفيذي للاتحاد.

ويُعد المهندس طارق النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب، في خطوة تعكس الثقة العربية، وتؤكد الدور المحوري لمصر ونقابة المهندسين في دعم وتطوير العمل الهندسي العربي وتعزيز التكامل بين النقابات المهنية في مختلف الدول العربية.

اقرأ أيضًا:

أطول ليل وأقصر نهار.. موعد الانقلاب الشتوي وبداية الشتاء رسميًا

"إعلام الوزراء" يكشف حقيقة فيديو لطائرة تتجاوز الطاقة الاستيعابية للركاب

السيسي يبحث مع وزير الخارجية الروسي تعزيز الشراكة الاستراتيجية

قرار جديد بشأن مواعيد وضوابط الوفاء بحقوق العمال - مستند