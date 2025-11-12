وزارة الإسكان تطرح كراسات شروط شقق "ديارنا" في 18 مدينة جديدة



بدأت وزارة الإسكان اليوم في طرح كراسات شروط شقق ديارنا عبر منصة مصر العقارية، مع فتح باب التقديم يوم الأحد المقبل.



يشمل مشروع ديارنا 18 مدينة جديدة، وهي: حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، السادات، برج العرب الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، ناصر الجديدة، قنا الجديدة، العلمين الجديدة، والسويس الجديدة، ودمياط الجديدة، و15 مايو الجديدة.



ويكون مقدم الحجز 200 ألف جنيه، بينما تراوح سعر المتر بين 16 و23 ألف جنيه حسب المدينة.



أسعار شقق ديارنا بحسب المدينة:



المنيا الجديدة: 16,900 جنيه للمتر.



بدر: 18,300 جنيه للمتر.



برج العرب الجديدة: 17,700 جنيه للمتر.



بني سويف الجديدة: 17,000 جنيه للمتر.



سوهاج الجديدة: 16,500 جنيه للمتر.



15 مايو: 18,400 جنيه للمتر.



السادات: 17,500 جنيه للمتر.



السويس الجديدة: 17,500 جنيه للمتر.



العبور الجديدة: 18,700 جنيه للمتر.



دمياط الجديدة: 21,500 جنيه للمتر.



قنا الجديدة: 15,900 جنيه للمتر.



ناصر غرب أسيوط: 16,000 جنيه للمتر.



العلمين الجديدة: 19,000 جنيه للمتر.



أكتوبر الجديدة: 18,500 جنيه للمتر.



حدائق أكتوبر: 22,000 جنيه للمتر.









