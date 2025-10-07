ارتفاع قياسي لأسعار الشقق في الشيخ زايد.. والمتر يتخطى 80 ألف جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

تشهد مدينة الشيخ زايد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الوحدات السكنية بمختلف فئاتها، سواء في المشروعات الجديدة أو سوق إعادة البيع، مدفوعة بزيادة تكاليف مواد البناء والأراضي، إلى جانب ارتفاع الطلب على السكن.

ويرجع ارتفاع الأسعار في الشيخ زايد لعدة أسباب، أهمها الموقع المتميز بالقرب من محور 26 يوليو والطريق الدائري، فضلًا عن الإقبال الكبير من الراغبين في السكن والاستثمار لما تتمتع به من خدمات متكاملة وبنية تحتية متطورة، وندرة الأراضي في المدينة.

ارتفعت أسعار الوحدات في الشيخ زايد في بعض المناطق بأكثر من 220%، وفقًا لمؤشر عقار ماب، حيث تصدرت الشيخ زايد الجديدة قائمة المناطق الأعلى سعرًا بمتوسط 83 ألف جنيه للمتر في الكمبوندات الخاصة بشركات التطوير العقاري، فيما سجلت المشروعات على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي 55 ألف جنيه للمتر بشكل متوسط.

وجاء الحي السادس بقيمة 54,700 جنيه للمتر، وجاءت الثورة الخضراء ضمن المناطق البارزة بمتوسط 48,500 جنيه للمتر، بينما سجلت المناطق الفرعية بمدينة الشيخ زايد نحو 48 ألف جنيه للمتر.

وفي شارع البستان سجل متوسط سعر المتر حوالي 44,850 جنيهًا للمتر، في حين بلغ متوسط سعر المتر في الحي الثاني عشر نحو 41 ألف جنيه للمتر.

أما المناطق المتوسطة فسجلت أسعارًا تتراوح بين 35 ألف جنيه في الحي الثاني و28 ألف جنيه في الحي الثالث، بينما تراوحت أسعار الأحياء الأقل نسبيًا بين 23 ألف جنيه في الحي الحادي عشر و18 ألف جنيه للمتر في بيت الوطن، وهو أدنى سعر مسجل داخل المدينة.

