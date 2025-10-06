الحجز يوم 10 أكتوبر.. ننشر سعر المتر في شقق ديارنا بـ15 مدينة

تبدأ وزارة الإسكان، بالتعاون مع منصة مصر العقارية، في طرح شقق مشروع ديارنا يوم 10 أكتوبر الجاري ضمن طرح كبير يضم 60 ألف وحدة بعدد من المشروعات.

ويتم الحجز في مشروع ديارنا بمقدم 200 ألف جنيه، وجاءت الأماكن والأسعار على النحو التالي:

- مدينة المنيا الجديدة سجل سعر المتر 16 ألف و900 جنيه.

- مدينة بدر سجل سعر المتر 18 ألف و300 جنيه.

- مدينة برج العرب الجديدة سجل سعر المتر 17 ألف و700 جنيه.

- مدينة بني سويف الجديدة سجل سعر المتر 17 ألف جنيه.

- مدينة سوهاج الجديدة سجل سعر المتر 16 ألف و500 جنيه.

- مدينة 15 مايو سجل سعر المتر 18 ألف و400 ألف.

- مدينة السادات سجل سعر المتر و17 ألف و500 جنيه.

- مدينة السويس الجديدة سجل سعر المتر 17 ألف و500 جنيهز

- مدينة العبور الجديدة سجل سعر المتر 18 ألف و700 جنيه.

- مدينة دمياط الجديدة سجل سعر المتر 21 ألف و500 جنيه.

- مدينة قنا الجديدة سجل سعر المتر 15 ألف و900 جنيه.

- مدينة ناصر غرب اسيوط سجل سعر المتر 16 ألف جنيه.

- مدينة العلمين الجديدة سجل سعر المتر 19 ألف جنيه.

- مدينة أكتوبر الجديدة سجل سعر المتر 18 ألف و500 جنيه.

- مدينة حدائق أكتوبر سجل سعر المتر 22 ألف جنيه.