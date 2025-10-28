كراسة الشروط بـ500 جنيه.. طريقة التقديم على شقق الإسكان التعاوني

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، في فتح باب الحجز لـ253 وحدة سكنية بمواقع متميزة، يوم 1 ديسمبر المقبل.

أماكن المشروع:

- لؤلؤة القاهرة الجديدة.

- لؤلؤة أكتوبر.

- لؤلؤة بدر.

- لؤلؤة العاشر من رمضان .

- وتوجد شقق في مدينة العاشر من رمضان مجاورات (60، 62، 64) ، وفي 15 مايو مجاورة 31.

- وفي محافظة السويس توجد شقق بعمارات مشروع مدينة الأمل، بمساحات مختلفة.

- الوحدات منفذة وجاهزة للتسليم فور الانتهاء من الإجراءات والسداد.

طريقة الحجز:

بداية من يوم 1 إلى 25 ديسمبر، يتم شراء كراسة الشروط بـ500 جنيه من مقر الهيئة الرئيسي بعنوان: 3 ش سمير عبد الرؤوف، امتداد مكرم عبيد- مدينة نصر أو بمقر فرع الهيئة بمحافظة السويس بعنوان: حي فيصل، تعاونيات الدلتا، عمارة 7، شقة 4.

ويمكن معرفة كل الشروط والمواصفات والمبالغ المالية من خلال الحصول على كراسة الشروط والمواصفات، اعتبارًا من يوم الإثنين 1/12/2025، حتى يوم الخميس 25/12/2025.

ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة، عبر الرابط التالي: www.Chc-Egypt.com

وأكدت الهيئة أنه سيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين الساعة 12 ظهرًا طبقًا للمواعيد الواردة بكراسة الشروط لكل مشروع بالقاعة الرئيسية بالمقر الرئيسي للهيئة، فيما عدا قرعة عمارات مشروع مدينة الأمل بمحافظة السويس، إذ ستُجرى في فرع الهيئة بمحافظة السويس، وفي حالة السداد بالكامل يحق للمتقدم اختيار الوحدة قبل إجراء القرعة.

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين










