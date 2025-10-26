أحمد جابر قائما بأعمال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي



أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتكليف المهندس أحمد جابر، القيام بمهام وأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اعتباراً من 1/11/2025، ولحين العرض على الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



كما أصدر المهندس شريف الشربيني، قرارا بتكليف المهندس ممدوح أحمد رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالعمل مستشاراً فنيا لوزير الإسكان – للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة اعتباراً من 1/11/2025.