أحمد جابر قائما بأعمال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

كتب : محمد عبدالناصر

02:41 م 26/10/2025

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتكليف المهندس أحمد جابر، القيام بمهام وأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اعتباراً من 1/11/2025، ولحين العرض على الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.


كما أصدر المهندس شريف الشربيني، قرارا بتكليف المهندس ممدوح أحمد رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالعمل مستشاراً فنيا لوزير الإسكان – للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة اعتباراً من 1/11/2025.

المهندس شريف الشربيني القابضة لمياه الشرب الصرف الصحي أحمد جابر

