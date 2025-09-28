إعلان

بالأرقام.. موقف تنفيذ شقق "سكن لكل المصريين" وعدد الإعلانات

كتب : مصراوي

02:44 م 28/09/2025

جانب من الاجتماع

القاهرة (أ ش أ):

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، التي تم ويُجرى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين"، وكذا استعراض مؤشرات الأداء بالصندوق، والحساب الختامي للصندوق عن العام المالي 2024/2025.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ حوالي مليون و64 ألفًا و828 وحدة سكنية لمخفضي ومتوسطي الدخل والإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 757.155 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 247,345 ألف وحدة أخرى، بجانب استعراض موقف تسليم الوحدات للمواطنين والوحدات المطلوب تنفيذها.

واستعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الاجتماع الموقف المالي لتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وموقف ملفات المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، موضحة أنه تم حتى الآن طرح 20 إعلانًا منذ 1/6/2014، وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 87,7 مليار جنيه، من خلال 22 بنكًا و8 شركات، والدعم النقدى 10.32 مليار جنيه.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف إعلان "سكن لكل المصريين 7"، حيث بلغ عدد المتقدمين للوحدات تحت الإنشاء حوالي 158 ألفًا، وعدد المتقدمين على الوحدات الجاهزة للتسليم 5205 متقدمين بذات الإعلان.

سكن لكل المصريين

فيديو قد يعجبك:



