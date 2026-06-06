شهدت محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم السبت، جولات ميدانية ومتابعة مستمرة لانتظام ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي 2025/2026؛ حيث تابعت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، سير امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأول بمختلف التخصصات النوعية، في الوقت الذي تفقد فيه مسؤولو التعليم انتظام لجان الشهادة الإعدادية بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

2639 طالبًا داخل 14 لجنة بالدبلومات الفنية ومتابعة لمدرسة WE

أكدت محافظ الوادي الجديد أن امتحانات الدبلومات الفنية يؤديها هذا العام 2639 طالبًا وطالبة أمام 14 لجنة امتحانية جرى تجهيزها بالكامل داخل الإدارات التعليمية الخمس (الخارجة، الداخلة، الفرافرة، باريس، وبلاط)، بما يضمن توفير المناخ المناسب للطلاب.

جاءت المتابعة بحضور الأستاذ محمد كجك، نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في إطار الحرص على متابعة منظومة التعليم الفني ميدانيًا منذ الساعات الأولى لانطلاق الامتحانات.

وشددت المحافظ، خلال جولتها بمدرسة "WE" للتكنولوجيا التطبيقية، على ضرورة توفير جميع سبل الراحة والرعاية داخل اللجان، والتأكد من كفاءة وسائل التهوية وتوافر مبردات المياه، بما يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومنضبطة.

توجيهات المحافظ بشأن الطوارئ والاستراحات

ووجهت محافظ الوادي الجديد، المسئولين بسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو مواقف طارئة خلال فترة الامتحانات مع استمرار المرور الدوري على اللجان، و تكثيف المرور على استراحات المعلمين المغتربين المنتدبين لأعمال الامتحانات، للتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجستية اللازمة للإقامة اللائقة بهم.

سيارة مكيفة لنقل طلاب الثانوية الأزهرية إلى لجان "موط"

وفي إطار توجيهات السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتقديم أوجه الرعاية للطلاب والتيسير عليهم، وفرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، بقيادة حامد الشيخ، رئيس المركز، سيارة مكيفة مجانية لخدمة طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية طوال فترة الامتحانات.



وتستهدف المبادرة نقل الطلاب والطالبات بانتظام من مركز بلاط إلى مقار لجانهم الامتحانية بمدينة "موط" التابعة لمركز الداخلة، والعودة بهم عقب انتهاء الامتحان يومياً. وتأتي هذه الخطوة لتخفيف الأعباء المالية والنفسية عن كاهل أولياء الأمور، وتجنيب الطلاب مشقة السفر بعد المسافات بين المركزين، بما يضمن وصولهم في المواعيد المقررة بكامل تركيزهم. وأكد رئيس مركز بلاط أن خدمة النقل مستمرة برحلات يومية منتظمة ومتابعة لحظية حتى آخر يوم في الامتحانات الأزهرية.

جولة تفقدية للشهادة الإعدادية بمدارس الخارجة

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من مدارس إداراة الخارجة التعليمية، وشملت جيرته مدرستي "بورسعيد" و"القلعة" الإعدادية، لمتابعة انتظام اللجان والتزام القائمين عليها بالقواعد المنظمة للعمل.

وحرص "قناوي" على توجيه رسالة مباشرة للطلاب، شدد فيها على ضرورة التريث والتركيز قبل تدوين الإجابات، ومراجعة ورقة الأسئلة بدقة، وقراءة كل سؤال بعناية، مؤكدًا أن الهدوء داخل اللجان هو المفتاح لتحقيق أفضل النتائج.

"غرفة العمليات": امتحان الدراسات الاجتماعية يسير بانتظام ولا شكاوى

واستكمالاً لمتابعة الشهادة الإعدادية، أدى الطلاب اليوم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وسط أجواء هادئة. وأكد مدير مديرية التربية والتعليم انتظام سير الامتحانات دون رصد أي معوقات أو شكاوى تؤثر على أعمال الامتحانات حتى الآن، مشيراً إلى مطابقة ورقة الأسئلة للمواصفات الفنية.

وأوضح وكيل الوزارة أن غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية تتابع الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس، للتواصل المستمر مع رؤساء اللجان وتذليل أي عقبات قد تطرأ فوراً تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وفي ختام جولته، وجه مدير التعليم بالشكر والتقدير لجميع رؤساء اللجان، الملاحظين، وأعضاء غرف العمليات بالحقل التعليمي بالمحافظة، على جهودهم الملموسة في دعم انضباط العملية الامتحانية، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية المكثفة حتى انتهاء الماراثون الامتحاني بالشكل اللائق بمحافظة الوادي الجديد.