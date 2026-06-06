إعلان

إصابة 7 طالبات بجامعة سوهاج بتسمم غذائي إثر تناول وجبة "فراخ"

كتب : عمار عبدالواحد

12:04 م 06/06/2026

إصابة طالبات بتسمم غذائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل مستشفى سوهاج العام 7 طالبات جامعيات يعانين من أعراض آلام حادة بالبطن وحالات قيء متكررة، عقب تناولهن وجبة فراخ داخل سكن بشارع الترعة المردومة.

وتلقت الجهات المختصة بلاغًا يفيد بوصول الطالبات إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابات

وتبين أن المصابات هن ندى. ع 19 عامًا طالبة بكلية الصيدلة، روان. م 18 عامًا طالبة بكلية العلوم، إسراء. أ 21 عامًا طالبة بكلية الصيدلة، نرمين .خ 20 عامًا طالبة بكلية التمريض، ابتسام. م 24 عامًا طالبة بكلية الصيدلة، حبيبة. ب 19 عامًا طالبة بكلية الصيدلة، إسراء. أ 20 عامًا طالبة بكلية الصيدلة.

التحريات حول الواقعة

وتبين من التحريات أن الطالبات أصيبن باشتباه تسمم غذائي بعد تناول وجبة فراخ داخل السكن الذي يقمن به، حيث جرى نقلهن إلى مستشفى سوهاج العام فور ظهور الأعراض.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسمم غذائي وجبة فاسدة مستشفى سوهاج العام

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

جمع إنسان ومضاد آخاه.. ننشر إجابات أسئلة امتحان اللغة العربية المثيرة للجدل
مدارس

جمع إنسان ومضاد آخاه.. ننشر إجابات أسئلة امتحان اللغة العربية المثيرة للجدل
النيابة في قضية هابي لاند: المتهم استغل منصبه للتقرب من الأطفال وتطالب
حوادث وقضايا

النيابة في قضية هابي لاند: المتهم استغل منصبه للتقرب من الأطفال وتطالب
لأول مرة.. نهلة سلامة تكشف تفاصيل طلبها الزواج من محمود حميدة
زووم

لأول مرة.. نهلة سلامة تكشف تفاصيل طلبها الزواج من محمود حميدة

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات السبت
ما مصير سعر الدولار الفترة المقبلة ومتى يعود الجنيه للتعافي؟ خبراء يجيبون
أخبار البنوك

ما مصير سعر الدولار الفترة المقبلة ومتى يعود الجنيه للتعافي؟ خبراء يجيبون

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان