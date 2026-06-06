استقبل مستشفى سوهاج العام 7 طالبات جامعيات يعانين من أعراض آلام حادة بالبطن وحالات قيء متكررة، عقب تناولهن وجبة فراخ داخل سكن بشارع الترعة المردومة.

وتلقت الجهات المختصة بلاغًا يفيد بوصول الطالبات إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابات

وتبين أن المصابات هن ندى. ع 19 عامًا طالبة بكلية الصيدلة، روان. م 18 عامًا طالبة بكلية العلوم، إسراء. أ 21 عامًا طالبة بكلية الصيدلة، نرمين .خ 20 عامًا طالبة بكلية التمريض، ابتسام. م 24 عامًا طالبة بكلية الصيدلة، حبيبة. ب 19 عامًا طالبة بكلية الصيدلة، إسراء. أ 20 عامًا طالبة بكلية الصيدلة.

التحريات حول الواقعة

وتبين من التحريات أن الطالبات أصيبن باشتباه تسمم غذائي بعد تناول وجبة فراخ داخل السكن الذي يقمن به، حيث جرى نقلهن إلى مستشفى سوهاج العام فور ظهور الأعراض.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.