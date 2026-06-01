نظرت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، أولى جلسات الاستئناف المقدم من طالب جامعي صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة البحيرة"، والتي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

تفاصيل أولى جلسات استئناف المتهم في قضية فتاة البحيرة

وعقب انتهاء الجلسة، أكد عبدالفتاح الدغيدي، محامي المجني عليها، أن الجلسة عُقدت أمام الدائرة الأولى بمحكمة استئناف دمنهور، حيث استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع عن طرفي القضية.

وأضاف أنه تقدم بطلبات تتعلق بإدخال متهمين آخرين يرى أنهم اشتركوا في الواقعة، مؤكدًا أن الجريمة ما كانت لتقع دون مساهمتهم.

تفاصيل مرافعات الدفاع أمام المحكمة

وأوضح أن دفاع المتهم طلب مناقشة الطبيب الشرعي، وضابط التحريات، والمجني عليها، إلا أن المحكمة قررت حجز الدعوى للمرافعة فقط خلال الجلسة المقبلة دون الاستجابة لتلك الطلبات.

وأضاف أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى بالسجن المؤبد للمتهم، مع إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه للمجني عليها، مشيرًا إلى أن جلسة اليوم انتهت بالتأجيل لاستكمال المرافعات أمام هيئة المحكمة، انتظارًا للفصل في الاستئناف المقدم من المتهم.

أقوال فتاة البحيرة المجني عليها

وقالت المجني عليها إنها تعرفت على المتهم من خلال العمل التطوعي بإحدى الجمعيات الخيرية، موضحة أنه وجه دعوة لها وعدد من زملائهما لحضور حفل عيد ميلاده، وأكد لهم أن أفراد أسرته وعددًا من أصدقائه سيكونون حاضرين.

وأضافت أنها لم تشك في نواياه، خاصة مع تأكيده وجود أسرته والمدعوين، إلا أنها فوجئت بفقدان الوعي بعد تناول مشروب قدمه لها، لتكتشف لاحقًا تعرضها للجريمة محل القضية.

طلبات وتهديدات بعد الواقعة

وأكدت المجني عليها أن المتهم حاول استغلال الواقعة بعد ذلك، وطلب منها مبالغ مالية، كما هددها وكرر محاولاته لإجبارها على الخضوع له مرة أخرى، مشيرة إلى أنها سعت لحل الأمر بعيدًا عن ساحات القضاء قبل اللجوء إلى القانون.

وأعربت عن أملها في تأييد الحكم الصادر ضد المتهم، مؤكدة ثقتها في القضاء المصري، ومشددة على أن ما تعرضت له جاء نتيجة استغلال الثقة التي منحتها لشخص اعتقدت أنه صديق.

ووجهت رسالة إلى الفتيات والسيدات بضرورة توخي الحذر وعدم منح الثقة المطلقة للآخرين، مؤكدة أن الثقة العمياء قد تؤدي إلى التعرض لمواقف صعبة تترك آثارًا نفسية ومعنوية كبيرة.