بدلًا من السولار.. تحويل 200 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:57 ص 02/06/2026

هيئة النقل العام

أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، تحقيقا للاستفادة الاقتصادية ومواكبة التوجه القومي نحو استخدام الطاقة النظيفة.

تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي

وقال اللواء بحري أحمد شعبان، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إن المرحلة الثالثة تشمل 200 أتوبيس وميني باص تابع للهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والمالية.

النقل العام: نستهدف استخدام الطاقة النظيفة

وأضاف أن المشروع يهدف إلى دعم توجه الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة، والحد من الانبعاثات، والحفاظ على البيئة، إلى جانب تحسين كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

تطوير منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية

وأشار رئيس هيئة النقل العام إلى أن المشروع يُمثل خطوة جديدة نحو تطوير منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية، بما يسهم في توفير وسائل نقل أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

