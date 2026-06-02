شهد طريق أسيوط الصحراوي الشرقي، يوم الثلاثاء، حادثاً مروعاً إثر انقلاب سيارة ميكروباص في الوصلة الرابطة بين قرية عرب العوامر ومدينة أسيوط الجديدة. وقد أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصاً، جرى نقلهم على الفور لتلقي الرعاية الطبية.

تفاصيل إصابة 14 إثر انقلاب ميكروباص بأسيوط

وتعود التفاصيل إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط بلاغاً عاجلاً يفيد بوقوع الحادث. وبمجرد ورود البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى الموقع للتعامل الفوري مع الموقف، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل إخلائهم لتلقي العلاج.

أسماء ضحايا حادث أسيوط

أسفرت المعاينة والفحص الطبي عن إصابة الركاب بجروح وسحجات وكدمات متفرقة، وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى أسيوط الجديدة. وضمت قائمة المصابين كلاً من: "مصطفى. م. ف" (29 عاماً) مصاب بجرح قطعي في الذراع اليسرى، وإصابة كل من: "حسين. م. ف" (26 عاماً)، و"هاني. س. س" (36 عاماً)، و"أحمد. ط. م" (43 عاماً)، و"أحمد. ث. خ" (52 عاماً)، و"علي. خ. ح" (50 عاماً)، و"محمد. ح. م" (35 عاماً)، و"ندى. م. س" (25 عاماً)، و"كريمة. أ. م" (51 عاماً)، و"شيماء. أ. ح" (37 عاماً)، و"محمد. ع. م" (35 عاماً)، و"حسين. م. ع" (45 عاماً)، و"دعاء. إ. م" (42 عاماً)، و"صلاح. أ. م" (25 عاماً) بسحجات وكدمات متفرقة.

تحقيقات النيابة للوقوف على أسباب الحادث

وعقب رفع آثار الحادث ونقل المصابين، قامت الأجهزة الأمنية بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها للوقوف على الملابسات والأسباب الحقيقية التي أدت إلى انقلاب المركبة وتحديد المسؤوليات.