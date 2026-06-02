إعلان

14 مصابا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي

كتب : محمود عجمي

11:33 ص 02/06/2026

انقلاب ميكروباص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد طريق أسيوط الصحراوي الشرقي، يوم الثلاثاء، حادثاً مروعاً إثر انقلاب سيارة ميكروباص في الوصلة الرابطة بين قرية عرب العوامر ومدينة أسيوط الجديدة. وقد أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصاً، جرى نقلهم على الفور لتلقي الرعاية الطبية.

تفاصيل إصابة 14 إثر انقلاب ميكروباص بأسيوط

وتعود التفاصيل إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط بلاغاً عاجلاً يفيد بوقوع الحادث. وبمجرد ورود البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى الموقع للتعامل الفوري مع الموقف، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل إخلائهم لتلقي العلاج.

أسماء ضحايا حادث أسيوط

أسفرت المعاينة والفحص الطبي عن إصابة الركاب بجروح وسحجات وكدمات متفرقة، وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى أسيوط الجديدة. وضمت قائمة المصابين كلاً من: "مصطفى. م. ف" (29 عاماً) مصاب بجرح قطعي في الذراع اليسرى، وإصابة كل من: "حسين. م. ف" (26 عاماً)، و"هاني. س. س" (36 عاماً)، و"أحمد. ط. م" (43 عاماً)، و"أحمد. ث. خ" (52 عاماً)، و"علي. خ. ح" (50 عاماً)، و"محمد. ح. م" (35 عاماً)، و"ندى. م. س" (25 عاماً)، و"كريمة. أ. م" (51 عاماً)، و"شيماء. أ. ح" (37 عاماً)، و"محمد. ع. م" (35 عاماً)، و"حسين. م. ع" (45 عاماً)، و"دعاء. إ. م" (42 عاماً)، و"صلاح. أ. م" (25 عاماً) بسحجات وكدمات متفرقة.

تحقيقات النيابة للوقوف على أسباب الحادث

وعقب رفع آثار الحادث ونقل المصابين، قامت الأجهزة الأمنية بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها للوقوف على الملابسات والأسباب الحقيقية التي أدت إلى انقلاب المركبة وتحديد المسؤوليات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسيوط مستشفى حادث مروري

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تبدأ من 840 ألف جنيه.. كايي تعلن أحدث أسعار سياراتها في مصر
أخبار السيارات

تبدأ من 840 ألف جنيه.. كايي تعلن أحدث أسعار سياراتها في مصر
محافظ الجيزة: خطة للقضاء على النباشين وضبط 89 مركبة مستخدمة في أعمال الفرز
أخبار مصر

محافظ الجيزة: خطة للقضاء على النباشين وضبط 89 مركبة مستخدمة في أعمال الفرز
الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي للمنازل.. 20 جنيها لكل
اقتصاد

الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي للمنازل.. 20 جنيها لكل
العام الدراسي الجديد| خطوات التقدم لأولى ابتدائى ورياض أطفال بالأزهر
الأزهر

العام الدراسي الجديد| خطوات التقدم لأولى ابتدائى ورياض أطفال بالأزهر
5 فوائد صحية لتناول المشمش أبرزها إنقاص الوزن
نصائح طبية

5 فوائد صحية لتناول المشمش أبرزها إنقاص الوزن

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة