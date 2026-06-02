إعلان

زميل وقت الشدة.. مسعف بالفيوم ينجح في إنقاذ حياة رفيقه

كتب : حسين فتحي

12:24 ص 02/06/2026

مسعف بالفيوم يتدخل سريعًا لإنقاذ زميله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضرب مسعف بطل المثل وروح الزمالة من أجل إنقاذ حياة زميله سائق سيارة إسعاف من موت محقق، بعد إصابته بنوبة قلبية حادة داهمته قبل لحظات من بدء نوبتجيته بمركز أبشواي.

سقط مغشياً عليه

كانت مصادر بإسعاف الفيوم قد أكدت لـ"مصراوى"، أن سائق سيارة الإسعاف "خالد عويس صالح أحمد" (52 عاماً) قد سقط مغشياً عليه بعد شعوره بآلام مبرحة في الصدر وضيق حاد في التنفس أثناء استعداده للتوجه لمقر عمله.

تدخل زميله المسعف

وعلى الفور، تدخل زميله المسعف "مجدي مكاوي" الذي كان متواجداً برفقته، وبادر بالتعامل مع الحالة وفق البروتوكولات الإسعافية العاجلة داخل سيارة الإسعاف، ثم اتخذ قراراً شجاعاً بقيادة السيارة بنفسه للتوجه إلى أقرب مستشفى متخصص فى علاج الأزمات القلبية في سباق مع الزمن لإنقاذ حياة زميله.

أصيب بجلطة حادة في القلب

وخضع السائق فور وصوله إلى المستشفى لفحوصات دقيقة أثبتت إصابته بجلطة حادة في القلب، حيث أجرى الفريق الطبي تدخلاً جراحياً عاجلاً تضمن إجراء قسطرة قلبية وتركيب دعامة، مما أدى إلى استقرار حالته الصحية.

وأكد الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق إسعاف الفيوم، أن السائق يتلقى حالياً الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى، وسط حالة من التكاتف بين زملائه في هيئة الإسعاف بالفيوم الذين أشادوا بالدور البطولي للمسعف "مكاوي"، مؤكدين أن سرعة بديهته وحسن تصرفه في اللحظات الحرجة كانا العامل الفاصل في إنقاذ حياة زميلهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسعاف الفيوم أبشواي إنقاذ مريض

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بينهم 4 أطفال.. الصور الكاملة لحادث مصرع 7 من أسرة واحدة بترعة المريوطية
حوادث وقضايا

بينهم 4 أطفال.. الصور الكاملة لحادث مصرع 7 من أسرة واحدة بترعة المريوطية
أحمد عز عن حياته قبل التمثيل: اشتغلت موظف استقبال وكنت بقبض 7000 جنيه
زووم

أحمد عز عن حياته قبل التمثيل: اشتغلت موظف استقبال وكنت بقبض 7000 جنيه
اتحاد الكرة يعلن موعد انضمام مرموش لمعسكر المنتخب بعد زفافه
رياضة عربية وعالمية

اتحاد الكرة يعلن موعد انضمام مرموش لمعسكر المنتخب بعد زفافه
تأكيدًا لمصراوي.. بدء التقدم لمرحلتي رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر
الأزهر

تأكيدًا لمصراوي.. بدء التقدم لمرحلتي رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر

حال مهاجمة بيروت.. إيران تحذر سكان شمال إسرائيل من "رد انتقامي"
شئون عربية و دولية

حال مهاجمة بيروت.. إيران تحذر سكان شمال إسرائيل من "رد انتقامي"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان