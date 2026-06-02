ضرب مسعف بطل المثل وروح الزمالة من أجل إنقاذ حياة زميله سائق سيارة إسعاف من موت محقق، بعد إصابته بنوبة قلبية حادة داهمته قبل لحظات من بدء نوبتجيته بمركز أبشواي.

سقط مغشياً عليه

كانت مصادر بإسعاف الفيوم قد أكدت لـ"مصراوى"، أن سائق سيارة الإسعاف "خالد عويس صالح أحمد" (52 عاماً) قد سقط مغشياً عليه بعد شعوره بآلام مبرحة في الصدر وضيق حاد في التنفس أثناء استعداده للتوجه لمقر عمله.

تدخل زميله المسعف

وعلى الفور، تدخل زميله المسعف "مجدي مكاوي" الذي كان متواجداً برفقته، وبادر بالتعامل مع الحالة وفق البروتوكولات الإسعافية العاجلة داخل سيارة الإسعاف، ثم اتخذ قراراً شجاعاً بقيادة السيارة بنفسه للتوجه إلى أقرب مستشفى متخصص فى علاج الأزمات القلبية في سباق مع الزمن لإنقاذ حياة زميله.

أصيب بجلطة حادة في القلب

وخضع السائق فور وصوله إلى المستشفى لفحوصات دقيقة أثبتت إصابته بجلطة حادة في القلب، حيث أجرى الفريق الطبي تدخلاً جراحياً عاجلاً تضمن إجراء قسطرة قلبية وتركيب دعامة، مما أدى إلى استقرار حالته الصحية.

وأكد الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق إسعاف الفيوم، أن السائق يتلقى حالياً الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى، وسط حالة من التكاتف بين زملائه في هيئة الإسعاف بالفيوم الذين أشادوا بالدور البطولي للمسعف "مكاوي"، مؤكدين أن سرعة بديهته وحسن تصرفه في اللحظات الحرجة كانا العامل الفاصل في إنقاذ حياة زميلهم.