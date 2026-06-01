قضت محكمة جنايات سوهاج بإحالة أوراق ربة منزل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها شنقًا، وذلك على خلفية اتهامها بقتل زوجها بدائرة مركز المنشاة جنوبي محافظة سوهاج، كما حددت المحكمة جلسة الأول من أغسطس المقبل للنطق بالحكم في القضية.

تاريخ الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى شهر يونيو من عام 2024، عندما تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة بلاغًا بالعثور على جثة شخص داخل نطاق المركز، وتبين من المعاينة الأولية أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته بجرح قطعي في الرقبة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل التحريات

وكشفت التحريات أن زوجة المجني عليه، وتدعى "و"، متهمة بارتكاب الواقعة، حيث أشارت إلى أنها خططت للتخلص من زوجها بعد اكتشافه علاقة غير مشروعة بينها وبين شقيقه.

وأضافت التحريات أن المتهمة استعانت بالمتهم الآخر في القضية لتنفيذ الجريمة، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، في محاولة لإخفاء تفاصيل العلاقة ومنع افتضاح أمرها.

تحديد موعد النطق بالحكم

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وسماع مرافعات الدفاع والنيابة، قررت محكمة جنايات سوهاج إحالة أوراق المتهمة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة الأول من أغسطس 2026 للنطق بالحكم.