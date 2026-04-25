نجح فريق طبي بمستشفى قلين التخصصي بمحافظة كفر الشيخ، في إنقاذ حياة مريض بعد تعرضه لتوقف متكرر في عضلة القلب وصل إلى 6 مرات، في واقعة إنسانية تعكس كفاءة وجاهزية الأطقم الطبية داخل قسم الطوارئ.

استقبال حالة حرجة

استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى المريض «ع. أ» في حالة حرجة للغاية، حيث كان يعاني من هبوط حاد في ضربات القلب (Bradycardia) مصحوبًا باضطرابات معقدة في كهرباء القلب، ما أدى إلى توقف القلب بشكل مفاجئ.

تدخل عاجل وإنعاش متكرر

تدخل فريق عناية الاستقبال بقيادة الدكتور محمد عيسى، وبمشاركة فريق التمريض، حيث جرى إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمريض، ليعود القلب للعمل مجددًا.

وشهدت الحالة تكرار توقف القلب أكثر من 6 مرات، ما استدعى تكرار محاولات الإنعاش وسط إصرار كبير من الفريق الطبي، حتى استعاد المريض وعيه واستقرت حالته.

تركيب جهاز منظم للقلب

بعد استقرار الحالة، تبين احتياج المريض إلى تركيب جهاز منظم لضربات القلب (Pacemaker)، حيث جرى نقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى دسوق العام، وتم تركيب الجهاز تحت إشراف الدكتور إبراهيم فرج الله، مع متابعة دقيقة حتى تماثل للشفاء.

متابعة طبية متكاملة

شارك في متابعة الحالة عدد من الأطباء، بينهم الدكتور محمود بيومي، والدكتور إبراهيم صبري مدير العناية المركزة، والدكتور رضا قنديل مدير الاستقبال والطوارئ، إلى جانب فريق التمريض، حتى خروج المريض في حالة مستقرة.