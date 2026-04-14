شهد طريق "مصر - الفيوم" الصحراوي، وتحديداً أمام متحف كوم أوشيم بمركز طامية، عند الكيلو 72 حادث تصادم مروعاً بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، مما أدى إلى سلسلة من التصادمات شملت 6 سيارات، وأسفرت عن إصابة 8 أشخاص ، بينهم طفلة في حالة حرجة جداً.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العقيد أحمد سيف مأمور قسم شرطة مركز طامية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى أمام متحف كوم أوشيم، ثم تلته تصادمات أخرى بين السيارات التى كانت تأتى من الخلف في اتجاه القاهرة.

انتقل اللواء محمود حمدى مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعقيد محمد ثروت عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق الفيوم، إلى موقع الحادث، وجرى استدعاء 7 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق إسعاف الفيوم، لنقل المصابين الثمانية إلى مستشفى الفيوم الجامعى،

وتبين أنه من بين المصابين طفلة تبلغ من العمر عاماً واحداً، تعاني من إصابة شديدة في الجمجمة أدت إلى توقف كامل لعضلة القلب والتنفس.

وفي مشهد يجسد أسمى معاني الإنسانية والكفاءة المهنية، بدأ المسعف البطل أشرف محمد عباس وفريقه عملية إنعاش قلبي رئوي مكثفة للطفلة داخل سيارة الإسعاف. استمرت محاولات الإنقاذ دون توقف طوال مسافة الطريق البالغة 33 كم، والتي استغرقت 25 دقيقة.

وفور وصول الطفلة إلى مستشفى الفيوم الجامعي، استكمل الطاقم الطبي بالتعاون مع المسعف إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، والتي تكللت بالنجاح، حيث عاد قلب الطفلة للنبض مجدداً، وبعدها جرى وضعها على جهاز التنفس الصناعي تحت الملاحظة الدقيقة في العناية المركزة.

ولاقت الواقعة صدى واسعاً وإشادة بجهود رجال الإسعاف، خاصة المسعف أشرف محمد عباس، الذي تمسك بالأمل حتى اللحظات الأخيرة، وأثنى محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم على أداء المسعف ومهارته العالية فى إنقاذ الطفلة الصغيرة، وأخطرت نيابة طامية لتتولى التحقيق فى الواقعة.